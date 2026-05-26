Зеленський провів першу за багато років двосторонню зустріч із Порошенком

Петро Порошенко і Володимир Зеленський у Верховній Раді у 2020 році (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

П'ятий президент і лідер партії Євросолідарність Петро Порошенко заявив, що у вівторок, 26 травня, відбулася його перша за багато років двостороння зустріч із президентом Володимиром Зеленським .

Порошенко повідомив у Facebook, що зустріч ініціювали на прохання лідерів фракцій на погоджувальній раді і «важливо, що у президента нас почули».

«Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч… В умовах, коли Україна веде війну за виживання, діалог із парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим. Надто багато викликів, які можна подолати тільки спільно», — написав політик.

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За словами Порошенка, вони домовилися, що такі зустрічі відбуватимуться регулярно, а діалог стане постійним.

УП повідомила, що 26 травня 2026 року президент провів низку окремих зустрічей із керівниками парламентських фракцій та груп, а не одну велику зустріч, як очікувалося. Зокрема, відбулися зустрічі Зеленського з лідеркою Батьківщини Юлією Тимошенко, Олександрою Устіновою від фракції Голос, Юрієм Бойком від групи Платформа за життя та мир і Дмитром Разумковим від об'єднання Розумна політика. Напередодні, 25 травня, Володимир Зеленський зустрівся з фракцією Слуги народу.

Співголова фракції Євросолідарність Ірина Геращенко написала, що президент уперше за сім років зустрівся з представниками опозиційних фракцій, а їхня розмова з Порошенком була першою з 2019 року, коли Володимир Зеленський переміг на президентських виборах.

У березні 2020 року ЗМІ публікували фото Зеленського і Порошенка, які розмовляли віч-на-віч біля президіуму у Верховній Раді.

Сам Порошенко в інтерв'ю Прямому наприкінці 2023 року розповідав, що зустрічався з президентом 24 лютого 2022 року. За словами Порошенка, він прийшов до Зеленського о 10 годині ранку, вони потиснули руки і «домовилися, що [ми] починаємо з чистого листа». Однак протистояння опозиції та монобільшості тривало.

12 лютого 2025 року видання Forbes Україна з посиланням на джерела повідомило, що РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка. Пізніше п’ятий президент підтвердив санкції, назвавши це «демонстративною зачисткою політичного поля».

21 травня Українська правда повідомила, що розслідування щодо Петра Порошенка у так званій «вугільній справі» завершено і політику висунуто обвинувачення в державній зраді.

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За інформацією джерел УП, слідство вважає, що Порошенко був причетний до підготовки Харківських угод, а також організував разом з обвинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком схему, за якою замість імпорту вугілля з ПАР в Україну постачали паливо з окупованих районів Донбасу.

У липні 2025 року Порошенко в інтерв'ю Times розкритикував президента, заявивши, що його дії щодо опонентів «нічим не відрізняються від дій Росії».