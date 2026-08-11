Інтерв'ю NV з Ігорем Гринівим: «Безмежна влада, якою володіє Зеленський, призводить до безмежної відповідальності, насамперед за корупцію»

11 серпня, 14:18
NV Преміум
Ігор Гринів — про свіже соцопитування, шанси на перемогу Зеленського на наступних виборах та його конкурентів (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Ігор Гринів — про свіже соцопитування, шанси на перемогу Зеленського на наступних виборах та його конкурентів (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Автор: Олексій Тарасов

Політтехнолог, народний депутат пʼяти скликань Ігор Гринів в інтерв’ю Radio NV - про результати соціологічного опитування СОЦИС, корупцію, що залишається головною проблемою України, та відповідальних за неї, а також про оцінку суспільством помилок влади та підготовки до війни. 

— Маю почати з засадничого запитання. Через те, що ви довго працювали з п’ятим президентом Петром Порошенком, завжди певні люди можуть сказати, коли публікуються результати подібного дослідження: «Це все сивочолий гетьман замовив, це все замовне». Що ви зазвичай відповідаєте на такі закиди?

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— Останній рік, як правило, нічого. Раніше так чи інакше мене це трошки нервувало. Можу сказати, що якщо йдеться про Петра Олексійовича, його рейтинги або умовно замовлення з його боку, то таких замовлень за останні щонайменше чотири, напевно, роки не було жодного.

Теги:   Корупція Інтерв'ю NV Володимир Зеленський Вибори Радіо NV

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