Інтерв'ю NV з Ігорем Гринівим: «Безмежна влада, якою володіє Зеленський, призводить до безмежної відповідальності, насамперед за корупцію»
Ігор Гринів — про свіже соцопитування, шанси на перемогу Зеленського на наступних виборах та його конкурентів (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Політтехнолог, народний депутат пʼяти скликань Ігор Гринів в інтерв’ю Radio NV - про результати соціологічного опитування СОЦИС, корупцію, що залишається головною проблемою України, та відповідальних за неї, а також про оцінку суспільством помилок влади та підготовки до війни.
— Маю почати з засадничого запитання. Через те, що ви довго працювали з п’ятим президентом Петром Порошенком, завжди певні люди можуть сказати, коли публікуються результати подібного дослідження: «Це все сивочолий гетьман замовив, це все замовне». Що ви зазвичай відповідаєте на такі закиди?
— Останній рік, як правило, нічого. Раніше так чи інакше мене це трошки нервувало. Можу сказати, що якщо йдеться про Петра Олексійовича, його рейтинги або умовно замовлення з його боку, то таких замовлень за останні щонайменше чотири, напевно, роки не було жодного.