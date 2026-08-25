Зеленський присвоїв Стефанчуку ранг надзвичайного і повноважного посла

Крім того, цим самим указом Президент України Володимир Зеленський присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу Ігорю Осташу — директору Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ.

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3 серпня видання РБК-Україна із посиланням на джерело повідомляло, що кандидатом на посаду посла України в США є заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в інтерв'ю Radio NV наголошував, що Паліса подобається президенту США Дональду Трампу.

«Якщо Паліса стане, наприклад, послом України у США, про що зараз активно говорять, це може десь якраз у цю канву піти більше, саме повернення до дипломатії через класичні канали. Він не класичний дипломат, але якщо стане принаймні послом, а не якимось спецпредставником, то наше посольство матиме можливість комунікувати з Білим домом, тому що Паліса подобається Трампу, він його називає улюбленим українським воїном, солдатом, героєм, тому це була би логічна історія», — зазначив Несвітайлов.

Звільнення Стефанішиної та кандидати на посаду посла України в США — головне

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що посолка України в США Ольга Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Того ж дня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Стефанішина може отримати повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

21 липня LIGA.net із посиланням на джерела в Офісі президента писала, що одним із головних кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах називають Рустема Умєрова. 3 серпня президент призначив Умєрова, який до цього був секретарем РНБО, на посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

В той же день президент Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посолки України у США. Сама Стефанішина заявила, що ухвалила рішення про відставку через особисті обставини.

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5 серпня стало відомо, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозру Стефанішиній у набутті майна іншими особами, які діяли за дорученням підозрюваної. Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не вказала користування Mercedes, записаним на підлеглого.

6 cерпня ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній у вигляді застави в розмірі 6 млн гривень.

23 серпня президент Зеленський вже має кандидатуру на посаду посла України у США.

«Кандидатура є. У посольстві в Сполучених Штатах Америки потрібна досвідчена людина. Це дуже важливо. Зараз там вибори. Нам потрібен комунікатор, щоб про Україну не забували. Треба бути на телебаченні, зустрічатись з сенаторами, think tanks. Впливати, розмовляти. Людина повинна глибоко розбиратись в багатьох питаннях», — сказав голова української держави.

У липні нардеп Ярослав Железняк та ЗМІ повідомляли, що Стефанішину може змінити на посаді посла в США Юлія Свириденко, яку нещодавно звільнили з посади прем'єр-міністерки. 23 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував Свириденко цю посаду.