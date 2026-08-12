«Путін зупинить війну». Зеленський заявив, що Україна має план тиску на РФ для завершення війни

Про це він сказав під час Українського молодіжного форуму, пише Укрінформ у середу, 12 серпня.

«Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу», — заявив президент.

Реклама

Одночасно Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, передусім у сфері протиповітряної оборони — це, за його словами, необхідно на тлі того, що Путін готує нову хвилю мобілізації та прагне залучити до армії якомога більше людей.

Президент також повідомив, що Україна разом із партнерами розробила спільний план дій для завершення війни.

«Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск», — сказав Зеленський.

За його словами, ключову роль тут відіграє становище на фронті: поки українські військові утримують позиції, це дає президенту простір для сильного діалогу з ворогом, тоді як слабкість на полі бою змушує йти на надмірні компроміси, що суперечить інтересам України.

10 серпня Зеленський заявив, що Україна має дані внутрішніх опитувань у Росії, які свідчать про зростання кількості людей, що хотіли б завершення війни. Ще раніше, 4 серпня, президент повідомляв, що Київ підтримує щоденні контакти з представниками Дональда Трампа задля тиску на Росію.

8 серпня Зеленський також підбив підсумки 40-денної операції впливу на Росію, заявивши, що задоволений її результатами — за його оцінкою, українські удари завдали російській логістиці збитків на трильйони рублів.