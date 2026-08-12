«Путін зупинить війну». Зеленський заявив, що Україна має план тиску на РФ для завершення війни

12 серпня, 19:26
Зеленський закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Зеленський закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом із партнерами розробила спільний план дій, спрямований на завершення війни.

Про це він сказав під час Українського молодіжного форуму, пише Укрінформ у середу, 12 серпня.

«Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу», — заявив президент.

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Одночасно Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України, передусім у сфері протиповітряної оборони — це, за його словами, необхідно на тлі того, що Путін готує нову хвилю мобілізації та прагне залучити до армії якомога більше людей.

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Президент також повідомив, що Україна разом із партнерами розробила спільний план дій для завершення війни.

«Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск», — сказав Зеленський.

За його словами, ключову роль тут відіграє становище на фронті: поки українські військові утримують позиції, це дає президенту простір для сильного діалогу з ворогом, тоді як слабкість на полі бою змушує йти на надмірні компроміси, що суперечить інтересам України.

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10 серпня Зеленський заявив, що Україна має дані внутрішніх опитувань у Росії, які свідчать про зростання кількості людей, що хотіли б завершення війни. Ще раніше, 4 серпня, президент повідомляв, що Київ підтримує щоденні контакти з представниками Дональда Трампа задля тиску на Росію.

8 серпня Зеленський також підбив підсумки 40-денної операції впливу на Росію, заявивши, що задоволений її результатами — за його оцінкою, українські удари завдали російській логістиці збитків на трильйони рублів.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Росія Володимир Путін Війна Росії проти України Володимир Зеленський

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