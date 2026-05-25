«Без Америки всім складно». Зеленський анонсував дипломатичні заходи з представниками Трампа

У понеділок, 25 травня, коли в США відзначають День пам’яті, президент Володимир Зеленський подякував Америці за підтримку України і заявив, що без США не було б європейської свободи — це довів ХХ вік.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив, що повномасштабна війна Росії — це не лише війна проти України, а й проти самого формату вільної, демократичної та об'єднаної Європи.

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«Без Сполучених Штатів європейської свободи просто не було б», — сказав він.

За його словами, євроатлантична єдність була і залишається основою економічного та соціального розвитку світу після Другої світової війни, і зараз «без Америки теж усім складно».

Президент подякував США за підтримку і заявив, що Україна готова поділитися своїм безпековим та технологічним досвідом, перевіреним війною. «Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати», — сказав він.

Президент також висловив жаль, що Україна і США вже тривалий час не можуть досягнути прогресу щодо розширення виробництва антибалістичної зброї

У дипломатичному плані Зеленський анонсував нові заходи з представниками президента США, а також посилення роботи з американським суспільством — від Конгресу до громадських лідерів.

«Цю війну треба закінчувати, і робити це достойно. Роль Америки, якої Росія боїться, — це не просто слова. Роль Америки справді має бути та може бути лідерською», — підсумував президент.

Переговори щодо завершення війни — що відомо

7 травня секретар РНБО Рустем Умєров провів у США зустріч зі спецпредставниками американського президента Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Того ж дня Кремль заявив про недоцільність тристоронніх переговорів, поки Україна не виведе війська з Донбасу.

9 травня Путін несподівано заявив, що війна «наближається до завершення» — але одразу після триденного перемир’я Росія відновила удари по Україні. 13 травня Кремль повторив ультиматум про виведення Сил оборони з Донбасу.

22 травня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори були безрезультатними, але США готові організувати новий раунд.