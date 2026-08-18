Нардеп заявив, що 18 серпня очікується подання президента на призначення Сибіги та Хмари міністрами (Фото: Міністерство оборони України / Telegram)

18 серпня очікується подання президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради на призначення міністрів оборони та закордонних справ. Зеленський внесе кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги, заявив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, на Погоджувальній раді депутатських фракцій оголосили, що 18 серпня кандидати зустрінуться з фракціями, а завтра (19 серпня) відбудеться голосування щодо керівників Міноборони та МЗС.

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Нардеп повідомив, посилаючись на джерела, що Євгеній Хмара «піде на голосування вже не у статусі військового».

«Відповідно закон під нього змінювати не буде потрібно», — додав Железняк.

16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. 17 липня уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони.

29 липня Кабмін призначив Любов Галан і Сергія Боєва заступниками міністра оборони, а 3 серпня — Миколу Швидкого.

Призначення Хмари та Сибіги — що відомо

17 серпня Суспільне повідомляло, що Верховна Рада не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ після перерви у вівторок, 18 серпня. Президент Володимир Зеленський поки не подав до парламенту кандидатури на ці посади. За словами співрозмовників видання у парламенті, наразі може не вистачити голосів для затвердження виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмари на посаді очільника відомства.

Крім того, Хмара нині є чинним військовослужбовцем. Водночас закон України Про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою.

Кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ подає до Верховної Ради президент України. Парламент відновить роботу в режимі пленарних засідань 18−21 серпня.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нових міністрів в уряді Сергія Корецького. Не призначили лише міністрів оборони та закордонних справ, оскільки подання щодо них мав внести до парламенту президент.

Відтоді в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Михайла Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.