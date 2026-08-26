Зеленський заявив про «детальну роботу» з американцями після візиту директора ЦРУ Реткліффа в Москву

Президент України Володимир Зеленський після візиту очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви заявив, що Київ «веде роботу» зі США.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 26 серпня.

«Зараз триває наша робота з американською стороною. Ми на зв’язку з ними, детально. Робимо все, щоб наблизити мир», — сказав президент України.

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Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна працює, «щоб були хороші кроки на підтримку».

Заяві Зеленського передував таємний візит до столиці держави-агресора РФ Москви директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа. 25 серпня Реткліфф прибув до Росії на борту військово-транспортного літака C-17.

Це була лише четверта поїздка очільника ЦРУ до столиці РФ за останні 10 років.

Російське видання Важные истории писало, що візит американської делегації ймовірно був пов’язаний з обміном ув’язненими. Telegram-канал російської пропагандистки Ксенії Собчак Кровавая барыня без посилання на джерела стверджував, що літак США міг прибути для того, аби забрати засудженого в Росії американця Чарльза Циммермана.

Видання Важные истории зауважувало, що літом 2026 року Циммерман, засуджений у січні до п’яти років колонії, подав прохання про помилування, яке міг задовольнити російський диктатор Володимир Путін.

26 серпня президент США Дональд Трамп прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії. На запитання ведучого The Glenn Beck Program, чому Реткліфф раптово полетів до Москви, Трамп відповів, що дійсності не відповідає жодна з поширених чуток — зокрема про можливий удар по Великій Британії.

«Не хочу нікого розчаровувати. Ми хотіли б бачити завершення війни з Україною. Ця війна ніколи б не почалася, якби президентом був я», — заявив Дональд Трамп.