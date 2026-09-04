Віткофф і Кушнер цими вихідними будуть у Москві й Києві: Зеленський пообіцяв тишу в небі РФ на час їх візиту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити “нормальне функціонування російського повітряного простору” на час приїзду переговорників зі США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера та проведення перемовин . Він також закликав Москву дзеркально дотриматися тиші.

Про це у п’ятницю, 4 вересня, Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Стів Віткофф та Джаред Кушнер спочатку відвідають Москву, а в неділю Київ.

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«Ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію» — сказав президент.

Він наголосив, що з боку України повітряних ударів не буде, і закликав Росію дзеркально утриматися від атак.

«Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом», — заявив Зеленський.

4 вересня стало відомо, що спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цими вихідними відвідають і Москву, і Київ — для проведення переговорів щодо припинення війни, розв’язаної РФ проти України.

Віткофф і Кушнер вирушать у дорогу 4 вересня, 5 вересня проведуть переговори в Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним, а 6 вересня прибудуть до Києва, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Видання The Kyiv Independent повідомило, що візит спеціальних представників президента США Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — до Києва, запланований на 5−6 вересня, опинився під питанням через побоювання Віткоффа щодо безпеки на тлі російських атак.

24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ спільно з представниками Трампа та європейськими посадовцями розробив новий план припинення війни, який передбачає припинення вогню, взаємне відведення військ від лінії фронту та створення буферної зони. Аналітик Володимир Фесенко проаналізував деталі цього плану із трьох кроків щодо заморожування війни.

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31 серпня повідомлялося, що президент Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили можливу дату візиту американської делегації в Україну, ситуацію на фронті та російські повітряні атаки.