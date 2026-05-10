Зеленський заявив, що скоординував зі Стуббом позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня

Про це Зеленський повідомив у неділю, 10 травня.

«Як і завжди, хороша розмова з Алексом Стуббом. Ми скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня. Важливо, щоб взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці», — сказав він.

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Зеленський розповів, що також обговорив зі Стуббом стан дипломатичної роботи з США.

За словами українського президента, відчувається, що сумарний ефект санкцій проти Росії та інших форм тиску дає необхідні результати.

Раніше Стубб зазначав, що в трансатлантичному партнерстві стався розкол. За його словами, глобальна Північ бере на себе роль захисника ліберального світового порядку. Водночас «країни глобального Заходу стають схожими на США, які більше орієнтовані на угоди».