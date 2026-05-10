Зеленський заявив, що скоординував зі Стуббом позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня

10 травня, 13:24
Зеленський провів розмову зі Стуббом (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Зеленський провів розмову зі Стуббом (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Президент України Володимир Зеленський мав розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічей і переговорів.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 10 травня.

«Як і завжди, хороша розмова з Алексом Стуббом. Ми скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня. Важливо, щоб взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці», — сказав він.

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Зеленський розповів, що також обговорив зі Стуббом стан дипломатичної роботи з США.

За словами українського президента, відчувається, що сумарний ефект санкцій проти Росії та інших форм тиску дає необхідні результати.

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Раніше Стубб зазначав, що в трансатлантичному партнерстві стався розкол. За його словами, глобальна Північ бере на себе роль захисника ліберального світового порядку. Водночас «країни глобального Заходу стають схожими на США, які більше орієнтовані на угоди».

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Володимир Зеленський Александр Стубб Фінляндія

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