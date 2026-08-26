Зеленський та Драпатий відвідали Олександрівський напрямок та зустрілися з бійцями 80-ї бригади

Зеленський і Драпатий зустрілися з військовими 80-ї бригади на Олександрівському напрямку (Фото: Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим побували на фронті на Олександрівському напрямку , де зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Про це він повідомив у Telegram-каналі у середу, 26 серпня.

Президент подякував воїнам, завдяки яким Україна цими днями відзначає 35-ту річницю відновлення незалежності.

Реклама

«Росія почала свою повномасштабну війну після 30-ї річниці, але вже понад чотири роки українські воїни з гордістю і стійкістю б’ються за збереження нашої держави. Це головне, чому Україна є і живе», — заявив Зеленський.

Він відзначив частину бійців державними нагородами.

Зеленський розповів, що з командирами обговорили, як посилити захист на цій ділянці фронту. Серед конкретних запитів — забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, самовільного залишення частини (СЗЧ), а також підготовка та заохочення воїнів.

«Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників», — підсумував президент.

12 серпня українські війська підбили підсумки наступальної операції Десантно-штурмових військ на Олександрівському напрямку, яка тривала двома етапами з 29 січня по серпень — звільнено 26 сіл за пів року.

21 серпня головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що у жовтні Україну відвідає Військовий комітет НАТО — вперше за вісім років.

25 серпня іноземні військовослужбовці 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г корпусу Хартія звільнили 7,5 км² лісового масиву біля Дворічної на Куп’янщині Харківської області.