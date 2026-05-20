Зеленський заявив, що на Чернігівсько-Київському напрямку збільшать кількість сил

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Чернігівсько-Київському напрямку , де Росія планує наступальні операції, збільшать кількість сил. Про це глава держави повідомив за підсумками Ставки верховного головнокомандувача 20 травня.

«По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені», — наголосив президент.

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На Ставці президент доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб, заявив Зеленський.

15 травня Зеленський заявив, що Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі - або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі.

Цього ж дня президент доручив Силам оборони та органам безпеки України підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі. План буде розглянутий і затверджений на Ставці головнокомандувача, повідомив глава держави. Він наголосив, що чітко розуміє, про що йдеться у переговорах між Росією та керівництвом Білорусі.

Спроби Росії затягнути Білорусь у війну проти України

12 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани точкової мобілізації окремих військових частин для «підготовки до можливих бойових дій». Він стверджував, що Білорусь «налаштована на мир», проте армія має бути готовою до війни «у разі необхідності».

4 травня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що на території Білорусі триває створення полігонів та логістичних напрямків, які можуть бути використані Росією у будь-який момент. Наразі російське угруповання в Білорусі недостатнє для наступу на Україну.

2 травня Зеленський заявив, що напередодні спостерігалася «специфічна активність» біля кордону Білорусі. Він підкреслив, що Україна уважно фіксує всі зміни.