Українські військові на позиціях у Дніпропетровській області, 23 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією Слуга народу заявив, що до листопада розглядається можливість завершення гарячої фази війни за умови надання Україні гарантій безпеки.

Про це у понеділок, 25 травня, повідомила народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

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За її словами, значна частина зустрічі була присвячена перспективам завершення активної фази бойових дій.

«Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета — не дати рф можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ», — написала вона.

Також, за словами нардепки, Зеленський зазначив, що Україна очікує визначення з боку Європи представника, який модеруватиме мирний процес. Крім того, найближчим часом очікується прибуття американської делегації.

Раніше The Telegraph повідомив, що Україна на передовій змогла нейтралізувати перевагу російського диктатора Володимира Путіна в живій силі.

Автор статті вказує, що «перемога у руках Києва» завдяки Силам безпілотних систем, які проводять бойові дії за допомогою дистанційно пілотованих апаратів повітряного, наземного, надводного і підводного базування.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 20 травня вказував, що Сили оборони України відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту після низки контрнаступів і завдяки збільшенню рівня втрат військ країни-агресора Росії.

Українська армія за останні місяці досягла найбільших успіхів на фронті з часу Курської операції в серпні 2024 року.