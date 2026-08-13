Економічна правда повідомила, що під час підготовки статті знайшла вакансію фахівця з 1С на державному підприємстві Дія (Фото: Дія)

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі Radio NV розповів, чому Дія, а також кілька найбільших компаній українського військово-промислового комплексу досі користуються російською бухгалтерською програмою 1С.

В інтерв'ю Radio NV Корсун наголосив, що Росія цілеспрямовано впроваджувала свій бухгалтерський софт насамперед у країнах, які раніше входили в СРСР, зокрема в Україні.

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«Вливалися скажені кошти, розвивався цей напрям, наймалися люди, бралися найкращі технології, санкцій тоді ще не було. І вдосконалювалося, потім продавалося з колосальними знижками, з дуже-дуже смачними умовами, на величезну кількість років. Метою було що? Це найглибше і найширше розповсюджувалося насамперед в Україні, бо це після Росії - найбільша країна колишнього СРСР, повністю розташована в Європі, де два моря, прекрасні погодні, різні кліматичні [умови], і шляхи сполучення. Основний центр інтересу імперіалістів з Росії», — зазначив експерт з кібербезпеки.

За його словами, внаслідок цієї політики практично вся Україна користувалась 1С, Парус та іншими російськими бухгалтерськими програмами.

«Попри 12 років війни, 4,5 року повномасштабної, виявляється… Я сам був шокований, думав, що це вже давно припинилось. Але ні, величезна кількість не тільки приватних підприємств, але і державних підприємств… Державне підприємство Дія, я теж почитав цей матеріал, дуже цікаво, хороша робота журналіста. І військово-промисловий [комплекс], кілька найбільших компаній, які виробляють зброю, найзатребуванішу на сьогодні, — їм теж потрібні фахівці з 1С. Уже скільки — близько року існує реєстр забороненого програмного забезпечення, який веде Держспецзв’язку. Я теж був сильно здивований: перелік є, але санкцій за його порушення немає, навіть для держпідприємств», — заявив Корсун.

Він зазначив, що державне підприємство Дія шукає фвхівця з 1С і «нічого не боїться».

Оголошення про пошук фахівців з російського бухгалтерського софту від Дії та підприємств ВПК України — що відомо

Раніше Економічна правда у статті про те, чому багато українських підприємств, в тому числі державних та оборонних, користуються російськими бухгалтерськими програмами, повідомила, що її журналісти знайшли вакансію фахівця з 1С на державному підприємстві Дія.

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Джерела видання розповіли, що Дія справді користується 1С, хоча нібито розглядала можливість переходу на альтернативні рішення, але, схоже, цей процес ще не завершився.

На запит Економічної правди про те, чи справді це держпідприємство користується 1С, на момент публікації статті Дія не відповіла.

Крім того, під час моніторингу вакансій за останні два місяці ЕП знайшла кілька оголошень від відомих українських компаній оборонно-промислового комплексу, у яких згадувалися 1С або ще одна російська бухгалтерська програма BAS як у контексті бухгалтерського обліку, так і в системах управління бізнес-процесами. Йдеться, зокрема, про вакансії компаній Fire Point, Vyriy Industries та Дикі шершні. В інших оголошеннях компанії не розкривали свої назви, але також згадували 1С або суміжні продукти в описі вимог до кандидатів.

У Vyriy Industries у відповідь на запит пояснили, що згадка про 1С у вакансії стосувалася не конкретного російського продукту, а схожої за принципом роботи системи бухгалтерського обліку, але не уточнили, який продукт вони використовують. Інші компанії ВПК теж заявили, що не використовують російський софт.