На прикладі справи Мідас. У НАБУ розповіли, як застава перетворилася на «елемент кримінальної економіки» та закликали змінити правила

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександр Абакумов заявив про необхідність змін у законодавстві щодо внесення застави за підозрюваних . За його словами, в деяких випадках вона фактично стає «платою за мовчання» та «елементом кримінальної економіки».

У своєму дописі, розміщеному у Facebook 21 серпня, Абакумов зазначив, що важливе питання про застави порушив «останній кейс» НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Він наголосив, що застава у кримінальному процесі має гарантувати належну поведінку підозрюваного і виконання ним покладених судом процесуальних обов’язків. Втім на практиці у деяких випадках вона є «елементом кримінальної економіки».

Як приклад Абакумов вказав на справу Мідас. Мільйони гривень вносяться як застави за топпосадовців із рахунків компаній, які формально не мають до цих людей жодного відношення і ведуть сумнівну господарську діяльність. За словами керівника підрозділу детективів НАБУ, засновники та директори цих компаній навіть не можуть пояснити, з якої причини вони раптом прийняли рішення внести заставу за підозрюваних.

«Не можуть, бо за ширмою таких підставних осіб стоять інші люди — реальні бенефіціари цих компаній. Люди, які не хочуть, щоб про їхню участь стало відомо», — пояснив Абакумов.

При цьому, за його словами, джерелом коштів є готівка акумульована в результаті протиправної діяльності. Для потреб підозрюваного її фактично обмінюють на безготівкові кошти, які вже на рахунках компаній, вказав Олександр Абакумов. Далі саме компанія формально виступає заставодавцем і перераховує гроші на відповідний рахунок.

Він також навів розцінки за таку послугу у справі Мідас. За даними НАБУ, йдеться про 10%, 15% і навіть 30% від суми застави.

«Тобто це вже не просто спосіб допомогти конкретному підозрюваному. Це ще і доволі прибутковий бізнес», — зазначив він.

Абакумов також акцентував, що мав би спрацювати фінансовий моніторинг, одним із головних завдань якого є протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Втім на практиці все відбувається іншим чином — після перерахування коштів вноситься застава і підозрюваний опиняється на волі.

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«І тоді фактично застава стає платою за мовчання. Видатки кримінального середовища на збереження самого себе», — пише Абакумов.

Він додав, що надалі підозрюваному можуть допомогти виїхати за кордон.

«А застава виходить стає кешбеком для держави», — підкреслив керівник детективів.

Саме тому, за його словами, правила визначення застави та процедура її внесення потребують оперативних законодавчих змін. Основою для них може стати зареєстрований законопроєкт № 15388, наголосив Олександр Абакумов.

«Держава повинна перевіряти компанію, яка раптом вирішила внести за підозрюваного десятки мільйонів гривень. Хто її реальний власник? Звідки у неї ці гроші? Які відносини пов’язують заставодавця з підозрюваним?» — заявив він.

І головне, додав Абакумов, чи мають ці кошти законне походження.

«Застава має залишатися дієвим запобіжним заходом, а не кешбеком від вкрадених активів», — підкреслив керівник підрозділу детективів НАБУ.

19 серпня НАБУ та САП заявили про проведення операції Форест Гамп. Правоохоронці викрили діяльність організованої групи, до якої можуть бути причетні чинний і колишній народні депутати, посадовці Офісу президента та інші особи.

Підкреслювалося, що НАБУ та САП у межах спецоперації з протидії корупції на найвищому рівні викрили групу осіб, які організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній було введено в легальний обіг для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас.

За даними слідства, до складу групи входили:

заступник керівника Офісу президента України,

колишній народний депутат,

голова правління державного банку,

голова наглядової ради державного банку та інші особи.