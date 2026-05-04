«У заяві Зеленського немає конкретики». Інтерв'ю з Костенком — про початок реформи армії: нові зарплати військових та чіткі терміни служби

4 травня, 00:55
NV Преміум
Підготовка до зачистки окопів і траншей у 125-й окремій важкій механізованій бригаді (Фото: Третій армійський корпус)

Підготовка до зачистки окопів і траншей у 125-й окремій важкій механізованій бригаді (Фото: Третій армійський корпус)

Автор: Власта Лазур

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV — про анонсовану президентом Володимиром Зеленським реформу в армії, зокрема підняття зарплат та чіткі терміни служби, та чому про зміни заговорили саме зараз.

 — З грошей почнемо. Президент каже, що військові будуть отримувати мінімалку 30 тисяч гривень і 250−400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань. Здається, ще не так недавно ви мені в ефірі говорили, що ідей у міністра оборони Михайла Федорова дуже багато, але всі вони впираються в те, що немає грошей. Я так розумію, питання грошей знято, якщо президент анонсував відповідні зміни?

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— Перше, що хотілося би сказати: добре, що ми говоримо про якісь зміни і, мабуть, недобре, що саме зараз ми говоримо, бо ми розуміємо, чому саме зараз стало це питання.

— Романе, ми здогадуємося, чому саме зараз.

Теги:   Українська армія Інтерв'ю NV Володимир Зеленський Радіо NV Війна Росії проти України

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