Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV — про анонсовану президентом Володимиром Зеленським реформу в армії , зокрема підняття зарплат та чіткі терміни служби, та чому про зміни заговорили саме зараз.

— З грошей почнемо. Президент каже, що військові будуть отримувати мінімалку 30 тисяч гривень і 250−400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань. Здається, ще не так недавно ви мені в ефірі говорили, що ідей у міністра оборони Михайла Федорова дуже багато, але всі вони впираються в те, що немає грошей. Я так розумію, питання грошей знято, якщо президент анонсував відповідні зміни?

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— Перше, що хотілося би сказати: добре, що ми говоримо про якісь зміни і, мабуть, недобре, що саме зараз ми говоримо, бо ми розуміємо, чому саме зараз стало це питання.

— Романе, ми здогадуємося, чому саме зараз.