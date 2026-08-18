«Від 17,7 до 28,5 тисяч грн». Прем'єр Корецький розповів, як будуть підвищувати зарплати вчителям з 1 вересня

За словами голови Кабміну Сергія Корецького, доведення зарплат українських вчителів до ринкового і до європейського рівнів — поступовий процес (Фото: Сергій Корецький via Facebook)

В Україні зарплати вчителям підвищать на 20% від 1 вересня 2026 року . У результаті молоді педагоги отримуватимуть орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисячі грн на руки, а педагоги з досвідом — від 16,9 до 28,5 тисяч грн.

Про це заявив 18 серпня прем'єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами голови Кабміну, доведення зарплат українських вчителів до ринкового і до європейського рівнів — поступовий процес.

Реклама

Крім того, прем'єр зауважив, що конкретний розмір безумовно залежить від стажу, кваліфікації та навантаження.

«Наш перший і безумовний пріоритет — підтримка педагогів. Якісна освіта починається з учителя. Професія педагога має бути гідно оплачуваною, престижною та конкурентною», — сказав Корецький у рамках свого виступу на всеукраїнській конференції Серпнева-2026 — Освіта справа кожного, яка проходила у Києві.

З 1 січня 2026 року, відповідно до постанови Кабміну, розробленої Міністерством освіти і науки України, зарплати освітянам було підвищено на 30%.

6 серпня Кабінет міністрів анонсував підвищення зарплат педагогів та студентських стипендій з початку нового навчального року — 2026/2027.

Крім того, як повідомляв голова Кабміну, студентські стипендії буде подвоєно, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Прем'єр-міністр також наголосив, що до 1 вересня всі навчальні заклади мають бути повністю готові — пріоритетом номер один залишається безпека учнів і педагогів: уряд продовжує будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами.