Сибіга закликав повернутися до активного обговорення використання заморожених російських активів для України

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених російських активів і того, як можна їх використати Україні.

Про це він сказав під час пресконференції з бельгійським колегою Максимом Прево в Києві 18 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми вважаємо, що зараз настав час активно повернути тему заморожених активів, для обговорення чітких юридичних механізмів, як можна їх використати Україні», — зазначив Сибіга.

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Очільник зовнішньополітичного відомства назвав це справедливим, оскільки, згідно з оцінками Світового банку, станом на зараз шкода, завдана Росією українській інфраструктурі, становить понад $600 млрд.

«Це складно одній державі подолати, і тим більше ця війна не про Україну. Україна зараз тримає край, захищає свободу всієї Європи і платить при цьому найвищу ціну: віддає життя своїх воїнів», — наголосив він.

Сибіга наголосив, що Україні необхідно для макрофінансової стабільності мати таку підтримку. Водночас він висловив подяку бельгійській стороні.

«І, власне, заморожені активи — це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити — за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення», — підкреслив глава МЗС.

Він додав, що «це має бути колективне рішення і колективна відповідальність».

Використання російських заморожених активів — що відомо

19 грудня 2025 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що фінансування України наступні два роки відбуватиметься через запозичення ЄС на ринках капіталу — Київ поверне борг у €90 млрд лише після того, як Росія виплатить репарації, а до того часу її активи в Європі залишаться замороженими. Проти прямого репараційного кредиту тоді виступав прем'єр Бельгії Барт де Вевер, а депозитарій Euroclear погрожував судовими позовами проти ЄС у разі передачі коштів Україні.

Слідом за цим Велика Британія відмовилася самостійно використати свої 8 млрд заморожених російських активів для допомоги Україні, а видання Financial Times писало, що президент Франції Еммануель Макрон фактично поховав ідею ЄС про використання €210 млрд, у вирішальний момент ставши на бік противників плану.

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26 лютого 2026 року глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ЄС більше не розглядатиме варіант передачі активів Україні, хоча вже за кілька днів представник Єврокомісії заявив, що позиція ЄК істотно відрізняється від цієї заяви. 31 березня висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що Союз виділяє Україні €80 млн саме з доходів від заморожених активів — тобто не самі активи, а прибуток від їх утримання.

8 серпня колишні високопосадовці Німеччини, Франції та США закликали ЄС терміново взяти під контроль заморожені активи Центробанку Росії.

18 серпня очільник МЗС Бельгії Максим Прево заявив, що Брюссель допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України, однак наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи.