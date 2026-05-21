Залужний розповів, чому енергетика України виявилася настільки вразливою для ударів Росії

21 травня, 13:47
Захист енергооб'єктів є таким же важливим, як і захист кордонів і територій, наголосив Залужний (Фото: Валерій Залужний / Telegram)

Захист енергооб'єктів є таким же важливим, як і захист кордонів і територій, наголосив Залужний (Фото: Валерій Залужний / Telegram)

Війна Росії проти України продемонструвала, що принцип, за яким раніше будувалася енергетична інфраструктура, більше не актуальний. Така система вразлива до цілеспрямованих ударів, вказав колишній головнокомандувач Збройних Сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний.

У своїй колонці спеціально для NV.ua Досвід України для майбутньої безпеки Європи. Ілюзії і жорстока реальність, опублікованій у четвер, 21 травня, Залужний наголошує, що економіка разом з суспільною готовністю стає кров’ю війни, і саме вона є головною ціллю ворога.

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«Найуразливішою ланкою цієї економіки для України виявилася енергетика. Енергетична інфраструктура в Україні традиційно будувалася за централізованою моделлю: великі електростанції та єдина мережа що з'єднують регіони. Однак ця війна чітко показала, що така система вразлива до цілеспрямованих ударів», — пише Залужний.

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Він додав, що під час російського вторгнення в Україну атаки на електростанції та мережі «стали головним інструментом війни».

«Наш досвід показує, що Росія цілеспрямовано завдає ударів по паливно-енергетичному сектору України, спричиняючи руйнування, пожежі та відключення електроенергії», — констатує ексголовком.

Отже, резюмує Валерій Залужний, енергетична безпека нерозривно пов’язана зі стійкістю економіки під час війни та є частиною національної безпеки. Захист енергетичних об'єктів набуває значення, співмірного із захистом державних кордонів і територій країни.

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Від початку повномасштабного вторгнення енергетична інфраструктура України стала однією з ключових цілей російських атак.

Станом на кінець лютого 2026 року Росія за час повномасштабної війни атакувала енергетичну систему України 5796 разів, повідомляв перший віцепрем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Через дронові атаки на енергооб'єкти та артилерійські обстріли прифронтових регіонів — на ранок 21 травня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях, повідомляє Укренерго.

4 березня Денис Шмигаль заявив, що Україна має залучити понад 5 млрд євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Він зазначив, що після чотирьох років повномасштабної війни в країні вцілило лише 10 ГВт генеруючої потужності з 32 ГВт станом на початок 2022 року.

19 травня Шмигаль наголосив, що Україна поступово переходить від централізованої моделі до децентралізованої архітектури, в якій окремі елементи системи можуть працювати автономно та забезпечувати споживачів електроенергією навіть в умовах пошкодження інфраструктури.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Валерій Залужний Енергетика Війна Росії проти України

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