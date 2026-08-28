«Цим скористалися росіяни». Чубаров розповів історію ветування у 2004 році ключового закону про права депортованих народів

Леонід Кучма був президентом, за якого питання кримських татар системно обговорювалося, проте саме він у вирішальний момент заветував важливий закон про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Це зіграло на руку промосковським силам, розповів Radio NV співавтор закону, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Заслуга Кучми у тому, що він де-факто тоді легалізував Меджліс і періодично зустрічався з його лідерами, намагаючись знайти шляхи вирішення поточних проблем, сказав Чубаров. Але, на його переконання, дії другого президента водночас обумовили провал політики держави у Криму.

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«Це було не просто помилкою, це обумовило послаблення держави, чим скористалися росіяни. У 2004 році був схвалений Верховною Радою закон про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Я був одним із авторів цього закону, але Леонід Данилович тоді заветував цей закон. Я знаю роль [політика-зрадника Віктора] Медведчука, який тоді пропонував йому це і ті аргументи, які ним були озвучені, — згадує глава Меджлісу. — Одним з аргументів було те, що, мовляв, не можна відновлювати права людей за національною ознакою, бо це суперечить Конституції. Вибачте мене, людей депортували за національною ознакою, а відновлювати їх права, як раніше депортованих, мовляв, не можна?»

Та головною перешкодою для тодішньої влади стало питання земельних паїв, вважає Чубаров.

«Ми ставили питання про те, що кримські татари мають бути забезпечені такими ж умовами для приватизації державної власності, земель, як всі громадяни України. І в запереченні, тобто у тому, що виправдовувало ветування цього закону, було те, що це неможливо, що це люди, які тільки зараз приїжджають на територію України. Зрозуміло, що була причина, на яку посилалися, — що держава фінансово не зможе таке навантаження витягнути, але там були інші моменти пов’язані», — зазначив політик.

Цими «моментами» було бажання «розпорошити» кримських татар по території півострова, щоб вони не утворювали більшості населення в районах, переконаний один із лідерів кримськотатарського народу.

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«Ми розуміли, що кримських татар треба якомога скоріше інтегрувати у владу в Криму, у місцеві органи влади. А там почали обирати Верховну Раду Криму, абсолютно шовіністичне зборище людей, бо вони всі проходили під московськими гаслами. І ми говорили про те, що, коли кримські татари повертаються, їх дисперсно розселюють по цьому Криму. І за звичайними нормами вони ніколи не будуть обиратися ані до місцевих органів влади, ані до Верховної Ради Криму, оскільки в жодному виборчому окрузі вони не будуть складати не тільки половину, але й 30−35%», — пояснив Чубаров.

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Нерішучість Кучми обумовила те, що місцева влада Криму до 2014 року завжди була антикримськотатарською, додав він.

Закон, що визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, встановлює гарантії держави щодо відновлення їхніх прав, принципи державної політики та повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб, було прийнято Верховною Радою України і підписано в.о. президента Олександром Турчиновим у квітні 2014 року, після революції Гідності і анексії Криму Росією.