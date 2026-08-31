Зеленський після розмови з Віткоффом і Кушнером заявив, що «вересень може багато змінити»

Президент Володимир Зеленський заявив, що вересень може змінити багато, і треба, щоб Україна разом з партнерами зробили все для наближення миру.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення у понеділок, 31 серпня.

Глава держави розповів, що сьогодні були доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та СБУ щодо українських діпстрайків у відповідь на російські обстріли. Зеленський зазначив, що Україна готує нові кроки.

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Президент каже, що детально обговорив з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та дипломатичною командою заходи у вересні.

«Багато всього заплановано, і всі зустрічі, всі наші перемовини мають відчуватися тут, в Україні, і в наших оборонних спроможностях, і додатковими енергетичними пакетами для України», — сказав він.

За словами президента, на політичному рівні з лідерами Україна вже має цілком конкретні домовленості, і треба їх виконати на рівні між міністерствами та підприємствами країн.

Зеленський каже, що це стосується Канади, Євросоюзу, Великої Британії, Норвегії, Сполучених Штатів. Крім того, він зазначив, що у Києва є вагомі домовленості з Францією, Британією, Німеччиною та іншими ключовими партнерами.

«Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично. У кожного міністерства повинен бути звіт щодо цього, і це також стосується державних компаній, перш за все енергетичних компаній. Перед зимою підтримку треба мобілізувати максимально», — заявив глава держави.

Він повідомив, що мав розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — спецпредставниками президента США Дональда Трампа. За словами Зеленського, вони готуються до зустрічей та відповідної комунікації з російською стороною, а також до візиту в Україну.

Президент каже, що вони з Віткоффом і Кушнером обговорили «наші позиції». Зеленський розповів, що поінформував спецпредставників щодо ситуації в Україні — на фронті та з російськими атаками.

Крім того, як зазначає глава держави, вони обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни.

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«Треба, щоб настрій був відповідний у Москві, у Путіна, — настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок — і наших, і партнерів, — усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть уже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би із зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки», — сказав Зеленський.

За його словами, вересень може змінити багато. І треба, щоб Україна разом із партнерами зробила все для захисту людей, для захисту життя і для миру.

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31 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером. За словами президента, вона була детальною й конструктивною. Він наголосив, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і наразі сторони обговорюють визначення дати візиту делегації в Україну — на думку президента, така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень щодо миру.

Крім того, цього ж дня стало відомо, що міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російським колегою на полях саміту G20 для обговорення мирного плану Трампа щодо України.

Водночас видання The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін після кількох тижнів роздумів улітку, судячи з усього, ухвалив рішення про ескалацію війни проти України. Він вважає, що в разі завершення війни без захоплення Донбасу його життя опиниться в небезпеці.