Кабмін схвалив законопроєкт про захист прав іноземних добровольців в Україні

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України.

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах у п’ятницю, 28 серпня.

Як зазначив очільник уряду, після завершення військового контракту іноземці та особи без громадянства матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус.

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Корецький каже, що проєкт передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців.

«Період військової служби зараховуватиметься до п’ятирічного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію. Крім того, законопроєкт передбачає запровадження посвідчення іноземця для виїзду за кордон для людей, які через загрозу чи політичні обставини не можуть отримати або обміняти паспорт у країні походження», — сказав він.

Кабінет міністрів очікує на розгляд і схвалення законопроєкту Верховною Радою.

3 липня колишня прем'єрка Юлія Свириденко повідомляла, що уряд затвердив порядок логістики іноземних добровольців для приєднання їх до лав Сил оборони — від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу.