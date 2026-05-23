Сибіга про загрозу з боку Білорусі: Україна працює, щоб мінімізувати небезпеку, і буде відповідати дзеркально

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про роботу над нейтралізацією білоруської загрози (Фото: МЗС України)

Україна працює з міжнародними партнерами, аби нейтралізувати та мінімізувати загрози з білоруської сторони . Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування із журналістами у суботу, 23 травня, пише Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що Білорусь є співучасником російської агресії з перших днів повномасштабної війни проти України.

«Режим Лукашенка виступив посіпакою для російського режиму, надавши свою територію для атаки на Україну, надавши територію для ракетних ударів. Ми все це юридично зафіксували», — сказав Сибіга.

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Міністр підтвердив, що існує загроза з території третіх країн — у даному випадку з боку Білорусі, але Україна має право дзеркально відповідати у разі агресії, пишуть Новини.Live.

«Україна завжди буде дзеркалити. Ми маємо право на це — стаття 51 Статуту ООН. Право на самозахист. Тому ми працюємо також із партнерами, аби нейтралізувати та мінімізувати ці загрози з білоруської сторони. Запобігти втягуванню чергового білоруського народу у чужу війну. Ми працюємо над цим», — заявив глава МЗС.

Загроза з боку Білорусі — що відомо

12 травня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про плани точкової мобілізації окремих військових частин для «підготовки до можливих бойових дій». Він стверджував, що Білорусь «налаштована на мир», проте армія має бути готовою до війни «в разі потреби».

15 травня президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Силам оборони та органам безпеки України підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі та заявив про посилення Чернігівсько-Київського напрямку.

18 травня міноборони Білорусі заявило про початок «планових» навчань з бойового застосування ядерної зброї. Наступного дня про спільні з РБ ядерні навчання оголосили у міноборони Росії.

21 травня СБУ повідомила про безпрецедентні заходи безпеки у п’ятьох областях України на кордоні з РФ та Білоруссю для стримування ворога.

Того ж дня президент Зеленський відвідав місто Славутич поблизу білоруського кордону та попередив РБ про наслідки у разі агресії проти України. Лукашенко згодом заявив, що «не збирається» втягуватися у війну в Україні і готовий зустрітися з Зеленським «у будь-якій точці».