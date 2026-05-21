— Проаналізуємо інтерв'ю головнокомандувача Олександра Сирського, прозвучало кілька цікавих тез. Коли його запитали, наскільки реальний напад, ще один черговий, повторний із боку Білорусі, він сказав, що це цілком реально. Є дані розвідки про можливі операції на півночі, і це цілком реально. Хочу уточнити. Звісно реально, бо поки триває війна, все реально? Чи щось цього разу змінилось і якісь інші ознаки ви бачите, ризики, що цього разу реальніше, ніж зазвичай?

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— Я думаю, що якщо ми зараз говоримо про Білорусь і те, що там відбувається, то це не те, що зараз реальніше, але бачимо, що [російський диктатор Володимир] Путін тисне на Білорусь як ніколи.