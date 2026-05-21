«Путін усіма силами тисне на Лукашенка». Роман Костенко — про загрозу з Білорусі, підняття зарплат у ЗСУ та формування нових бригад Сирським
Сирський ознайомився з підготовкою у 225-му окремому штурмовому полку (Фото: t.me/osirskiy)
Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV — про загрозу з Білорусі, підвищення зарплат військовим та формування нових бригад.
— Проаналізуємо інтерв'ю головнокомандувача Олександра Сирського, прозвучало кілька цікавих тез. Коли його запитали, наскільки реальний напад, ще один черговий, повторний із боку Білорусі, він сказав, що це цілком реально. Є дані розвідки про можливі операції на півночі, і це цілком реально. Хочу уточнити. Звісно реально, бо поки триває війна, все реально? Чи щось цього разу змінилось і якісь інші ознаки ви бачите, ризики, що цього разу реальніше, ніж зазвичай?
— Я думаю, що якщо ми зараз говоримо про Білорусь і те, що там відбувається, то це не те, що зараз реальніше, але бачимо, що [російський диктатор Володимир] Путін тисне на Білорусь як ніколи.