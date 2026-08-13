«Непомірна сума для родини». Стефанішина заявила, що 6 млн грн застави внесуть її колишні колеги по бізнесу

Заставу у розмірі 6 мільйонів гривень за колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину внесуть її колишні колеги по бізнесу 13 серпня. Про це Стефанішина заявила у коментарі Українській правді .

За словами експосолки, ця сума є «непомірною» для неї та її родини.

«Моя позиція щодо суми залишається незмінною, але щоб не залишати простору для спекуляцій навколо цієї ситуації, вирішено, що заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими я працювала до роботи в уряді і які мене захищають, паралельно з тим, поки апеляція розглядається в суді», — заявила Стефанішина.

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Вона наголосила, що застава є запобіжним заходом, а внесені кошти повертаються у разі виконання людиною всіх процесуальних обов’язків.

«Ми йдемо на цей крок саме тому, що впевнені в ньому», — зазначила експосолка.

Також Стефанішина повідомила, що її адвокати подали апеляційну скаргу, яка стосується як обраного запобіжного заходу, так і розміру визначеної застави.

12 серпня пресслужба Вищого антикорупційного суду повідомила Суспільному, що Стефанішина не внесла заставу розміром 6 млн грн до встановленого судом терміну — 11 серпня.

За словами представників ВАКС, Спеціалізована антикорупційна прокуратура має право звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу для експосолки.

Підозра Ользі Стефанішиній — що відомо

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Того ж дня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Стефанішина може отримати підозру від НАБУ. 3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Стефанішиної з посади посла у США.

5 серпня НАБУ та САП вручили Стефанішиній підозру у набутті майна іншими особами, які діяли за її дорученням. За даними слідства, вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку на ремонт житла, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого.

6 серпня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.

11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала апеляційну скаргу Стефанішиної на рішення про запобіжний захід.