З України за кордон вимушено виїхали близько 8 мільйонів громадян , тому Київ працює над стимулюванням для повернення їх додому. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 29 травня.

«За нашими даними, навіть не шість, а вісім мільйонів українців перебувають вимушено за кордоном. Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому», — сказав Сибіга.

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Він назвав питання повернення українців додому головною стратегічною метою, але додав, що для цього мають бути створені безпекові умови. Українська сторона обговорює ці теми з партнерами, хоча, за його словами, «не всі країни зацікавлені в поверненні українців».

«Враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, враховуючи рівень їхньої кваліфікації, адаптивність в цих країнах, тому фактично нам ще потрібно буде боротися за своїх людей, аби вони повернулися», — сказав міністр.

Він розповів про прецеденти, зокрема у Швейцарії, яка вже має програму для фінансового стимулювання повернення громадян України.

Раніше Євростат повідомляв, що кількість українських біженців, які мали статус тимчасового захисту в ЄС, у березні 2026 році зменшилася на 1,6%, або на 68 980 осіб. Найбільше українців все ще реєструють у Німеччині — понад 1,27 млн громадян.