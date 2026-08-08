— Була зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Під камери все виглядало достатньо ідилічно, всі посміхалися, Трамп писав «прекрасна зустріч», президент Зеленський писав «чудова зустріч, можливо, найкраща». Як результат, ми побачили: ракет для Patriot немає, ніяких особливих речей, які ми просили, ми не маємо. Ба більше, певні джерела говорять, що розмова поза камерами Зеленського та Трампа була достатньо жорсткою. Що про це говорять твої джерела?

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— Наші розмови з американськими представниками продовжуються, тому що нам дуже важливо дотягнути і до підписання угоди щодо Drone deal. Зараз це буде задача — одна з перших — для Рустема Умєрова, який нещодавно очолив Службу зовнішньої розвідки. Так само нам важливо отримати ці ліцензії на виробництво Patriot, і там є достатньо багато складнощів.

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Нещодавно теж приїжджав до нас посол Сполучених Штатів при НАТО [Метью] Вітакер, і я знаю, що всі розмови зводилися до того, що це дійсно достатньо довгий шлях, але є більш, скажімо так, швидкі рішення. Це можуть бути не зовсім Patriot, а спрощений аналог того, що нам потрібно.

Тому насправді зустріч з Трампом і всі контакти з американськими представниками, мені здається, що мають бути постійно у фокусі, враховуючи те, наскільки нам важливо отримати від них те, що ми хочемо. І, власне, отримати від них те, що ми хочемо, — наскільки я знаю, і стало наріжним каменем того, що додало певного напруження на цих зустрічах. Тому що, нагадаю, більша частина зустрічі відбувалася без камер, без журналістів. І насправді не таку велику частину зливів з цих зустрічей ми можемо почути.