Ющенко закликав повернути в Україну прах Мазепи, Петлюри та Бандери

Ющенко заявив про необхідність повернення в Україну похованих за кордоном діячів (Фото: Віктор Ющенко﻿/Facebook)

Експрезидент України Віктор Ющенко заявив, що держава має працювати над поверненням на Батьківщину праху українських історичних діячів , які зробили внесок у становлення української державності та поховані за кордоном.

Про це Ющенко написав у своїй заяві після перепоховання полковника Армії УНР та голови ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії Федак-Мельник.

Колишній президент закликав повернути в Україну прах гетьмана Івана Мазепи, автора першої української Конституції Пилипа Орлика, головного отамана Симона Петлюри, гетьмана Павла Скоропадського, полковника Євгена Коновальця, провідника ОУН Степана Бандери та інших діячів, похованих за межами країни.

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За словами Ющенка, протягом століть Росія намагалася не лише окупувати українські території, а й знищити історичну пам’ять українців та розірвати зв’язок поколінь.

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Він наголосив, що повернення праху видатних українців має не лише символічне, а й державницьке значення.

«Український Пантеон національної слави не може бути завершеним, доки наші великі сини залишаються на чужині. Україна повинна повернути своїх Героїв додому», — заявив Ющенко.

Він також назвав перепоховання Андрія Мельника «актом історичної справедливості», поверненням пам’яті та державної тяглості.

«Вони повернулися додому. Повернулися в Україну, за яку боролися, яку носили у своєму серці навіть на чужині, за яку молилися і за яку жертвували власним життям», — зазначив третій президент.

19 травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що влада продовжує роботу з перепоховання відомих українських політичних і військових діячів — зокрема, готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та багатьох інших.

25 травня останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Київській області.

24 травня лідер ОУН Богдан Червак заявив, що в Україні можуть перепоховати голову директорії Української народної республіки Симона Петлюру та провідника революційного крила ОУН Степана Бандеру.

За словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, Україна вже отримала дозвіл на перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.