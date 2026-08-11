ЗМІ назвали ймовірну дату призначення Свириденко головою Нафтогазу

Колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко може очолити НАК Нафтогаз України вже ближче до весни 2027 року — саме тоді наглядова рада компанії планує провести конкурс на посаду голови правління.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Економічна правда.

За даними видання, наглядова рада спершу планує ввести Свириденко до правління Нафтогазу, а вже потім покласти на неї обов’язки голови. За подібною схемою раніше призначили гендиректорку Оператора ГТС Наталію Бойко.

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Як готують призначення

Голову правління Нафтогазу призначає наглядова рада компанії, до складу якої входять сім членів — чотири незалежні директори та три представники держави. Наразі в раді вакантне одне місце представника держави.

11 серпня стало відомо, що це місце зайняв Олексій Соболєв — раніше він був заступником Свириденко в Міністерстві економіки, а згодом очолював це відомство в її уряді.

У владних структурах спочатку розглядали інший сценарій — залишити Сергія Федоренка виконувачем обов’язків голови компанії на час опалювального сезону, а вже потім провести конкурс на посаду постійного керівника. Однак від цієї ідеї, як пише видання, ймовірно, вирішили відмовитися.

Кар'єра без досвіду в енергетиці

Як пише Економічна правда, кандидатура Свириденко виглядає нетиповою — уся її попередня кар'єра не була пов’язана з енергетичним сектором. Вона починала у приватному бізнесі, згодом працювала в Чернігівській обласній державній адміністрації, а в 2019 році перейшла до центральної влади, ставши заступницею міністра економіки. У листопаді 2021 року очолила Міністерство економіки та стала першою віцепрем'єркою, а влітку 2025 року Верховна Рада призначила її головою уряду.

Джерела видання в уряді неоднозначно оцінюють кандидатуру. Один зі співрозмовників зазначив, що керівнику Нафтогазу потрібно розумітися на видобутку, роботі сховищ, закупівлях та імпорті газу — досвіду в цих сферах у Свириденко немає.

Інший назвав її «не найгіршим» варіантом серед можливих, хоча також визнав брак профільної експертизи. Третє джерело в Кабміні вважає, що для довгострокового розвитку компанії потрібен керівник, який глибоко розуміє специфіку енергетичного ринку.

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Версія про ініціативу самої Свириденко

За словами співрозмовника видання в парламенті, ідея призначення могла походити від самої Свириденко — вона нібито відмовилася від посади посла України в США й запропонувала президенту розглянути свою кандидатуру на керівництво Нафтогазом через кращі умови та зарплату.

Остаточне рішення про призначення, за даними видання, поки не ухвалене, хоча всі ознаки вказують на цей сценарій.

Виклики напередодні зими

У разі призначення Свириденко доведеться очолити компанію у вкрай складний період — до початку опалювального сезону залишаються лічені місяці, а перед Нафтогазом стоять завдання пошуку фінансування, закупівлі газу та відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками.

Що відомо про звільнення Свириденко

12 липня президент Володимир Зеленський заявив про заплановані зміни в уряді та запропонував тодішній прем'єр-міністерці Свириденко іншу посаду. 14 липня Верховна Рада звільнила Свириденко з посади прем'єр-міністерки. Суспільне тоді повідомляло, що Свириденко не прийняла пропозицію Зеленського стати послом у США.

23 липня президент підтвердив, що пропонував Свириденко очолити посольство у США замість Ольги Стефанішиної, яка залишила посаду посла 3 серпня.