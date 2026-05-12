Мендель заявила Карлсону, що Зеленський був готовий віддати Донбас у 2022 році: в ОП відповіли, що вона «давно не в собі»

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що президент України Володимир Зеленський 2022 року нібито був готовий передати Донбас Росії заради припинення війни. В Офісі президента спростували цю інформацію.

В інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, який роками транслює російські наративи, Мендель заявила, що українська делегація на переговорах у Стамбулі навесні 2022 року нібито була готова погодитися на всі вимоги РФ заради припинення війни.

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При цьому Мендель не навела доказів, посилаючись лише на розмови «з неназваними особами», які нібито безпосередньо представляли Україну в Стамбулі.

«Я розмовляла з людьми, які представляли Україну на переговорах у Стамбулі 2022 року. І мені детально пояснили, що вони погодилися на все. Ба більше, дуже важливо, вони сказали, що Зеленський особисто погодився віддати Донбас», — сказала Мендель.

Пізніше в Офісі президента спростували абсурдні висловлювання Мендель. Там заявили, що вона не мала жодного доступу до ухвалення державних рішень і не була причетна до переговорного процесу. В ОП також прямо поставили під сумнів адекватність її заяв.

«Ця дама не брала участі в переговорах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там що розповідає і чи було це насправді - коментувати несерйозно», — заявили журналістам в ОП.

2 грудня 2025 року в інтерв'ю Радіо Свобода Мендель заявила, що саме тодішній глава Офісу президента Андрій Єрмак у 2022-му переконав президента Володимира Зеленського, що повномасштабного вторгнення РФ «не буде».