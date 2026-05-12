«Слов'яни вбивають слов’ян». Що наговорила Мендель про війну, Україну, Зеленського і Путіна Такеру Карлсону і як реагують українські медійники

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель озвучила низку тез, близьких до наративів російської пропаганди, в інтерв'ю Такеру Карлсону, ексведучому Fox News, який також відомий регулярною трансляцією антиукраїнських та маніпулятивних меседжів. Ця розмова вже викликала подив та обурення позицією Мендель серед українських медійних фахівців.

На початку інтерв'ю, запис якого виклали на YouTube-каналі Такера Карлсона 11 травня, Мендель стверджує, що «прийшла не для того, щоб виправдовувати російське вторгнення» і «не виправдовує Путіна». «Однак ця війна більше не є чорно-білою, вона темна і навіть ще темніша», — заявила колишня прессекретарка Зеленського. Далі вона спробувала розвинути свою думку, озвучивши низку тез, припущень та маніпуляцій, які стосуються зокрема і подій вже після її роботи в Офісі президента, звідки Мендель пішла влітку 2021 року, тобто ще до повномасштабного вторгнення Росії.

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У резонансній розмові з Такером Карлсоном Юлія Мендель:

Заявила, що «єдиний спосіб підтримати Україну сьогодні - це підштовхувати [її] до мирної угоди».

Назвавши « злом» Путіна, одночасно назвала « злом» і Володимира Зеленського, заявивши, що український президент нібито « грає на камеру плюшевого ведмедика», але « перетворюється на [ведмедя] грізлі, коли гасне світло» і «нищить людей».

злом» Путіна, одночасно назвала злом» і Володимира Зеленського, заявивши, що український президент нібито грає на камеру плюшевого ведмедика», але перетворюється на [ведмедя] грізлі, коли гасне світло» і «нищить людей». Стверджувала, що під час переговорів у Стамбулі в 2022 році [у яких Мендель не брала участі і до яких не була дотична] Зеленський буцімто погодився віддати Донбас Росії. Юлія Мендель також повторила тезу, яку регулярно використовує російська пропаганда — що такій «домовленості» нібито завадив візит тодішнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона в Київ. [Російські вископосадовці зазвичай маніпулюють цією подією, намагаючись представити Україну як «маріонетку Заходу» — прим. ред.].

Стверджувала, що в 2019 році Зеленський в особистій розмові обіцяв Путіну, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. За версією Мендель, це сталося під час Нормандського саміту грудні 2019-го року в Парижі. «Дуже мало людей знають, що саме він [Зеленський] пообіцяв», — заявила Мендель, посилаючись на особисту присутність на саміті.

Висловила думку, що війна для українців нібито « втратила сенс»: «Якщо війна йде за вступ до НАТО — Україна не має шансів туди вступити; якщо проти Зеленського — то він і є її головним бенефіціаром; якщо за повернення територій — Україна їх втрачає протягом трьох років; якщо за демократію — то демократії в країні зараз немає», — заявила Мендель. [Подібна позиція теж перегукується з наративами Москви і заявами РФ про те, що українська влада нібито беззмістовно воює «до останнього українця» — прим. ред.]. Також Мендель стверджувала, що в роки її роботи в ОП Зеленський нібито вважав Україну «не готовою до демократії».

втратила сенс»: «Якщо війна йде за вступ до НАТО — Україна не має шансів туди вступити; якщо проти Зеленського — то він і є її головним бенефіціаром; якщо за повернення територій — Україна їх втрачає протягом трьох років; якщо за демократію — то демократії в країні зараз немає», — заявила Мендель. [Подібна позиція теж перегукується з наративами Москви і заявами РФ про те, що українська влада нібито беззмістовно воює «до останнього українця» — прим. ред.]. Також Мендель стверджувала, що в роки її роботи в ОП Зеленський нібито вважав Україну «не готовою до демократії». Звинуватила Зеленського в акторській «грі, яка позбавлена змісту», заявила, що він «емоційно неконтрольований», «змінює маски» та нібито « не має емпатії, а лише грає її».

не має емпатії, а лише грає її». Відповідаючи на запитання Такера Карлсона про те, чи вживає президент України наркотичні речовини [ще один з образів, які нав’язує російська пропаганда — прим. ред.], Мендель не втрималася від натяків про те, що це «секрет Полішинеля».

Заявила, що в Україні «все заборонено» і назвала « дивним правилом» хвилину мовчання о 9:00 у пам’ять про загиблих українських захисників і вбитих Росією цивільних українцях. На думку Юлії Мендель, «дуже дивно», що в цей момент в Україні зупиняються автівки і лунає державний гімн.

дивним правилом» хвилину мовчання о 9:00 у пам’ять про загиблих українських захисників і вбитих Росією цивільних українцях. На думку Юлії Мендель, «дуже дивно», що в цей момент в Україні зупиняються автівки і лунає державний гімн. Звернулася до Путіна російською мовою наприкінці інтерв'ю. Мендель апелювала до «життєвого досвіду» російського диктатора і згадала про своє херсонське походження, закликавши його зупинити « дронове сафарі» на мешканців Херсону. Водночас вона описала повномасштабне злочинне вторгнення РФ в Україну як «війну без переможця», в якій «слов'яни вбивають слов’ян» та припустила, що Путін необізнаний про ці воєнні злочини Росії. Мендель заявила дослівно таке ( російською): «Володимире Володимировичу, у мене немає вашого життєвого досвіду. Я не розумію, як ви бачите цей світ. Але я не представник НАТО, я не представник Заходу, я не працюю на Зеленського. Я не ваш політичний опонент. Я взагалі вам не загроза. Я українська жінка з українського провінційного міста Херсона. Ви кажете, що ви людина Бога. Але те, що відбувається в Україні, не має нічого спільного з Богом, не має нічого спільного з людськістю. Ви кажете, що ви хочете миру. Мир — це єдине, що можна сьогодні зробити правильно. Мир — це єдина можлива річ, яка зробить переможцями і Україну, і Росію. У цій війні немає переможця, немає. Обидві країни програють, слов’яни вбивають слов’ян. Я з Херсона. Я думаю, що ваша армія розповідає вам лише шляхетні речі, лише про перемоги. Але в Херсоні відбувається дронове сафарі. Можливо, ви думаєте що це західна пропаганда, але є народна правда», — звернулася Мендель до очільника Кремля, навівши знайомі їй приклади дронових атак росіян по цивільних у Херсоні.

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В Офісі президента України спростували висловлювання Мендель, зокрема про нібито готовність Києва поступитися територіями Донбасу в 2022 році. Там заявили, що вона не мала жодного доступу до ухвалення державних рішень і не була причетна до переговорного процесу. В ОП також прямо поставили під сумнів адекватність її заяв.

«Ця дама не брала участі в переговорах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там що розповідає і чи було це насправді - коментувати несерйозно», — заявили журналістам в ОП.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяви Мендель «випадом проти власної країни». «Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів. Огидно, коли заради „слави“ такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою. Зрештою ця особа — не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Але це квиток в один кінець», — зауважив Сибіга.

Тим часом українські журналісти та медіафахівці вже називають «трешем» і «відверто шкідливим» для України набір заяв Мендель в інтерв'ю Карлсону.

Володимир Анфімов, фахівець зі стратегічних комунікацій та ведучий, визнав, що йому було «фізично важко», а місцями «навіть огидно» дивитися інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону.

«Але не подивитися його я не міг, адже як людині, яка спеціалізується на стратегічних комунікаціях, мені було важливо почути, з якими меседжами колишня прессекретарка президента України вийшла до американської аудиторії. Їх було декілька, але основний вона озвучила на самому початку інтерв'ю. А потім повторювала ще кілька разів. […] І меседж цей настільки жахливий, що мені навіть не хочеться його тут відтворювати, але тоді ця вся писанина не матиме сенсу. Отже, вже на перших хвилинах розмови Юлія Мендель назвала президента України однією з основних перешкод на шляху до миру. У заголовку інтерв'ю, до речі, «одна з основних» зникає й залишається у формулюванні «основна перешкода», — підкреслив Анфімов.

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Він зауважив, що Мендель фактично поставила «знак рівності між Зеленським і Путіним», а її звернення до Путіна із закликом зупинити дронове сафарі в Херсоні прозвучало як «вступісь, царь-батюшка».

«До цього було дуже багато дивних історій про те, що українці збирають солдатам на їжу, жахливо бояться критикувати владу, а також говорять про те, що ця війна не має сенсу, а різниці між Росією і Україною вже майже немає. Все це щедро приправлено і проілюстровано „історіями“, які їй то тут, то там начебто розповіли бідні українці. Картина, яку змалювала Мендель, зображала Україну в руїнах, в якій всі смертельно перелякані і бояться сказати бодай одне криве слово про владу, бо їх одразу зашлють на фронт або в тюрму. Країна, яка не має жодних шансів, і взагалі незрозуміло навіщо рипається. Країна-об'єкт, у якої „немає карт“. Десь ми вже це чули, хіба ні?» — провів паралелі Анфімов.

Він назвав «найголовнішим і найжахливішим» в інтерв'ю Мендель той факт, що вона «надіслала сигнал зовнішній аудиторії (і підсилила тезу адміністрації Білого дому) про те, що це саме Україна в особі президента Зеленського не хоче закінчувати війну». «І це настільки крипово, що навіть не вкладається в голові. Ти можеш мати власну історію стосунків зі своїм колишнім роботодавцем, але чи це дає тобі право говорити відверто шкідливі для своєї країни речі?» — додав Володимир Анфімов.

Він підкреслив, що критикувати владу — це нормально, «робити це потрібно, і часто є за що». Однак Мендель, за словами фахівця, вчинила геть інше. «Принижувати власну державу і допомагати будувати міф, що саме жертва, а не агресор винен у тому, що війна триває - за межами добра і зла. Здається, зробивши крок від любові до ненависті, Юля ці межі втратила», — резюмував Анфімов.

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Олена Лунькова, журналістка та редакторка проєкту БутусовПлюс, зазначила, що дивні наративи Мендель вже ширяться у західному інфопросторі. «Люди, які не розібрались навіщо українці зупиняються на дорогах о 9 ранку, бачать дивні тренди в Instagram», — навела Лунькова як приклад фрагмент спіча Мендель про хвилину мовчання в Україні і про те, що українці нібито «спалюють у своїх камінах» книги з промовами Зеленського.

Наталя Лігачова, шеф-редакторка порталу Детектор медіа, звернула увагу, що «потік трешу» не зупиняється «ні на день та навіть години». «Не встигли обговорити Павелецьку-Кулебу, як тут вже Юля Мендель у Такера Карслона. […] Зрозуміло, вже по помийках пішов розгін про наркотики і Зеленського, хоча там багато ще й іншого трешу у експрессекретарки», — зауважила Лігачова.

Комунікаційниця Марія Попова, чинна операційна директорка Української ради зброярів, яка мала досвід роботи прессекретарем ексглави ОП Бориса Ложкіна, заявила, що «не уявляє, як можна так було зробити, як зробила Мендель». «І я не уявляю як після такого її можна взяти на будь-яку роботу із хоча би мінімальним доступом до конфіденційної інформації. Можливі наслідки для держави я лишаю для іншого обговорення», — додала Попова.

«Що спонукає людину говорити на багатомільйонну аудиторію, що в Україні не існує свободи слова і купа дивних заборон як типу зупинятись о 09.00?» — задалася питанням Ольга Вольська-Тищук, фахівчиня зі стратегії розвитку брендів в Youtubе та соцмережах.

Журналістка Яніна Соколова констатувала, що у своїх заявах про Україну Мендель перевершила навіть російську пропаганду.

«Подивилася половину інтервʼю Мендель Такеру Карлсону. Такої кількості нових „замєчатєльних історій“ про життя в Україні, опущу розповіді про самого президента, навіть Russia Today не вигадувала ніколи. Про хвилину мовчання, спалення книг і парковку на місці людей з інвалідністю як жарт щодо голосування — не чула ніде. Не вірю, що поява Мендель у проросійського Карлсона з такими наративами — це випадковість. […] Зараз буде дуже багато нарізок цього лайна. Всюди. Противник перекладе це всіма мовами», — підкреслила Соколова.

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Данило Романчук, головний редактор сайту Факти ICTV, зазначив про інтерв'ю Мендель, що «нічого настільки ницого й жалюгідного за всі роки роботи, здається, не бачив».

Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі Опора, констатувала, що «Мендель після її інтерв'ю Такеру Карлсону інформаційно перемогла вручення підозри Андрієві Єрмаку». Вона назвала колишню прессекретарку Зеленського «сучасним Геростратом».

«Вся моя стрічка в її фото, обуренні фактом самої розмови з українофобом Карлсоном, а також подивуванні, чому це сталось саме зараз. Я би звернула увагу на те, що це природній рух її кар'єри», — додала Айвазовська.

Вона нагадала, що Мендель «стала нікому не цікавою після втрати посади в ОП та всі спроби звернути на себе увагу, включно з написанням книжки про себе та президента після її відходу, були дуже малоефективними».

«Бувають такі люди, які стають нікому не цікавими, коли втрачають якусь формальну роль. Вона — сучасний Герострат, який заради слави, без різниці якої якості, готовий був спалити храм Артеміди (одне з семи чудес світу). Палить вона давно, але в мережі Х, яка в Україні не є популярною. Вона давно обливає не Зеленського, а Україну брудом, поширює ідентичні російським наративи та цитується Дмітрієвим. Я взагалі не ототожнюю будь-якого керівника, чи посадовця з країною, бо вони йдуть, а ми всі повинні залишатись та творити державність навіть в умовах категорично несприятливих. Але і коли вона була менш голосною та критичною щодо президента, її наративи критично рухались в фарватері російських інтересів створення паралельної реальності щодо всіх нас», — переконана Ольга Айвазовська.

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Вона вважає, що «тут немає жодного збігу обставин щодо лояльності до російського порядку денного». «Але людина з вразливим егом та неспроможністю знайти собі місце в світі готова вибирати ганьбу та шкодити. Радує одне: аудиторія Карлсона не буде ніколи на стороні України. Чи це інтерв'ю дійде до тих, „хто не визначився“, залежить від політики медіа поширювати це поза крайніх MAGA», — резюмувала Айвазовська.