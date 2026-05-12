«Клуб прихвостнів російської пропаганди». Сибіга назвав заяви Мендель в інтерв'ю Такеру Карлсону «випадом проти власної країни»

«Навіть не дослухав до кінця жалюгідні ниці „одкровення“ колишньої прессекретарки. Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти президента, а проти власної країни», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Сибіга пояснив, що заяви Мендель в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів.

«Огидно, коли заради „слави“ такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою. Зрештою ця особа — не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Але це квиток в один кінець», — вважає глава МЗС України.

За його словами, у майбутньому «історія все розставить на свої місця, дасть справедливі оцінки та покаже справжню роль кожного».

«Вважаю безсумнівною роль президента в тому, що Україна вистояла у 2022 році та успішно продовжує боротьбу та опір російській агресії. Всі, хто працював з президентом України в найважчий час, знають це», — додав Сибіга.

Раніше Мендель озвучила низку тез, близьких до наративів російської пропаганди, в інтерв'ю Такеру Карлсону, ексведучому Fox News, який також відомий регулярною трансляцією антиукраїнських та маніпулятивних меседжів.

Зокрема, Мендель сказала, що президент України Володимир Зеленський 2022 року нібито був готовий передати Донбас Росії заради припинення війни.

При цьому вона не навела доказів, посилаючись лише на розмови «з неназваними особами», які буцімто безпосередньо представляли Україну в Стамбулі.

Пізніше в Офісі президента спростували висловлювання Мендель. Там заявили, що вона не мала жодного доступу до ухвалення державних рішень і не була причетна до переговорного процесу. В ОП також прямо поставили під сумнів адекватність її заяв.

«Ця дама не брала участі в переговорах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там що розповідає і чи було це насправді - коментувати несерйозно», — заявили журналістам в ОП.

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В інтерв'ю Мендель також заявила, що український президент нібито «грає на камеру плюшевого ведмедика», але «перетворюється на [ведмедя] грізлі, коли гасне світло» і «нищить людей».