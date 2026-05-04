Спільне виробництво дронів. Зеленський під час зустрічі із фон дер Ляєн обговорив перший транш пакету допомоги від ЄС

4 травня, 12:56
Зеленський зустрівся із Урсулою фон дер Ляєн (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Зеленський зустрівся із Урсулою фон дер Ляєн (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та обговорив європейський пакет підтримки, зокрема, графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів.

«Домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру», — написав Зеленський у понеділок, 4 травня, у соцмережах.

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Глава держави додав, що дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову та дипломатичній команді Офісу президента.

29 квітня фон дер Ляєн заявила, що Україна в рамках кредиту від Євросоюзу отримає 6 млрд євро на закупівлю дронів у українських же виробників.

Перший оборонний пакет в рамках кредиту «буде спрямований на безпілотники з України для України — вартістю близько 6 мільярдів євро».

«Поки Росія посилює агресію, Європа посилює нашу підтримку України», — наголосила очільниця Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн також зазначила, що перший транш у розмірі 45 млрд євро Україна отримає до кінця червня.

Одна третина кредиту йде на бюджетні потреби, а дві третини — на оборонні зусилля, пояснила фон дер Ляєн.

23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що було розблоковано європейський пакет підтримки для України — 90 млрд євро на два роки. Перший транш може бути доступний уже в травні або в червні 2026 року.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн Кредити Євросоюз Виробництво зброї

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