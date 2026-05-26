ЦВК визнала П’ятигорця обраним нардепом від Європейської солідарності, але він відмовився від мандата

Центральна виборча комісія визнала Дениса П'ятигорця обраним нардепом від партії Європейська солідарність після смерті Степана Кубіва . Однак чоловік відмовився від мандата.

Про це повідомила пресслужба ЦВК у вівторок, 26 травня.

Центральна виборча комісія зазначила, що до неї з Апарату Верховної Ради надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата Степана Кубіва.

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Кубів був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії Європейська солідарність.

«ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Дениса П’ятигорця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії Європейська солідарність під № 28, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», — йдеться повідомленні.

Для реєстрації нардепом П’ятигорець не пізніш як на 20-й день з дня офіційного оприлюднення рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи.

Своєю чергою Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Однак П’ятигорець на своїй сторінці у соцмережі Facebook заявив, що відмовляється від мандата. Він зазначив, що після парламентських виборів 2019 року фактично відійшов від політики та зосередився на бізнесі й громадській діяльності.

«Офіційно заявляю, що я відмовляюсь бути народним депутатом України. Найближчим часом я прибуду в ЦВК, щоб написати відповідну заяву», — сказав він.

18 травня у 64-річному віці років помер народний депутат чинного скликання Верховної Ради від партії Європейська солідарність Степан Кубів. Він був депутатом Верховної Ради 7, 8 і 9 скликань, а також депутатом Львівської обласної ради 5 та 6 скликання.

Що відомо про Дениса П’ятигорця

Денис П’ятигорець народився 28 грудня 1979 року у Запоріжжі. Ззакінчив Запорізький інститут державного та муніципального управління та Запорізький національний технічний університет.

До приходу у політику працював журналістом на запорізьких телеканалах.

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У 2010 році був обраний депутатом Запорізької міської ради 6 скликання від Партії регіонів. Згідно з аналітикою руху Чесно, у 2012−2013 роках був у списку найбільших прогульників засідань Запорізької міської ради.

У 2012−2019 роках був помічником на громадських засадах нардепа Верховної Ради 7 і 8 скликань Степана Івахіва. У 2016−2018 роках очолював його благодійний фонд Патріоти Волині. У 2017−2019 роках працював заступником голови Волинської ОДА.

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від Європейської солідарності (№ 28 у списку).

У 2020 році рух Чесно з’ясував, що нардеп Івахів передав П’ятигорцю ТОВ Сонріс ЛТД, що опікується консультуванням з питань комерційної діяльності й керування, а також торгівлею. У 2021−2022 роках П’ятигорець очолював ТОВ Діверті, яке пов’язували зі сферою впливу Івахіва.