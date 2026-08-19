«Стою перед вами як цивільний». Хмара заявив у Верховній Раді, що звільнився із військової служби

Кандидат на посаду міністра оборони Євгеній Хмара заявив під час виступу у Верховній Раді, що він звільнився із військової служби. Закон України Про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою.

«Я стою перед вами як цивільна особа, звільнений відповідно до закону України про військовий обов’язок і військову службу, стаття 26, звільнення з військової служби, щодо проведення організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу», — сказав він у парламенті, відповідаючи на запитання народних депутатів.

Реклама

З 2011 року генерал-майор Євгеній Хмара проходив військову службу у Центрі спецоперацій А СБУ. У квітні 2023 року він був призначений начальником ЦСО А (також відомого як Альфа), а у серпні 2025-го — повторно призначений на цю посаду указом президента.

19 серпня Кабмін звільнив Хмару, якого Верховна Рада планує призначити міністром оборони, з посади виконувача обов’язків міністра. Профільний комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони України. За таке рішення проголосували 15 членів комітету одноголосно.

18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Нардеп Ярослав Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євгеній Хмара «піде на голосування вже не у статусі військового».

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту. 17 липня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, а Андрія Сибігу — в.о. міністра закордонних справ.