Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара навряд чи обиратиме заступників самостійно, оскільки своєї команди у нього ще немає.

Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на джерела в Міноборони.

«Якими будуть кадрові призначення в МО — наразі невідомо. Однак, як кажуть двоє співрозмовників у відомстві, навряд чи Хмара обиратиме заступників самостійно — своєї команди у нього ще немає», — зазначає видання.

Реклама

Журналісти кажуть, що цю думку поділяє і заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. За її словами, для Хмари це абсолютно нове середовище, тож йому, найімовірніше, запропонують заступників.

«Як він з ними уживеться — інше питання», — говорить Ніколаєнко.

Вона згадала колишнього міністра оборони, чинного главу Служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова, який «теж заходив в Міноборони нібито без своєї команди, але потім обжився і в принципі досі непогано зберігає свій вплив на міністерство».

«З часом Хмара також може обжитись, звикнути й залучати людей, які йому будуть зрозумілі та лояльні. Але, думаю, перша ротація заступників — це ті, кого йому запропонують», — додала Ніколаєнко.

16 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. А 17 липня уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони

29 липня Кабмін призначив Любов Галан і Сергія Боєва заступниками міністра оборони, а 3 серпня — Миколу Швидкого.