Хмара розкрив склад своєї команди в Міноборони та назвав напрями, які будуть посилені

Новий міністр оборони України Євгеній Хмара заявив про прагнення зберегти команду Міністерства оборони задля продовження розпочатих проєктів та анонсував посилення деяких напрямків. Зокрема, оборонно-промислового комплексу (ОПК) і експорту.

Про це Хмара повідомив під час спілкування з журналістами, пише NV.

За його словами, у Міноборони залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання, наголосив він, забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги.

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Команду також посилюють нові люди, підкреслив Хмара.

Так, Микола Швидкий призначений заступником міністра оборони і відповідає за фронт. Любов Галан відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.

Крім того, за ініціативи Хмари до команди повернувся Сергій Боєв. Міністр наголосив на важливості його досвіду для роботи з міжнародними партнерами. Також незабаром планується посилення напряму ОПК і експорту. Хмара уточнив, що заступником за цим напрямом стане Ганна Гвоздяр.

Водночас Міноборони, за словами міністра, посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Хмара уточнив, що для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міноборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, а завдання визначені.

Євгеній Хмара також розповів, що у липні пропонував колишньому очільнику відомства Михайлу Федорову знайти формат для продовження спільної роботи над проєктами, однак конкретної посади не пропонував і відповіді не отримав.

Крім того, він повідомив, що наразі в Україні є дефіцит фінансування оборони, що становить 27 мільярдів доларів. Проте оборонне відомства вже має варіанти розв’язання цього питання.

19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України.

Він став 21-м міністром оборони незалежної України, дев’ятим від початку російсько-української війни у 2014 році та п’ятим від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. На цій посаді він замінив Михайла Федорова, який обіймав її з 14 січня до 16 липня 2026 року.