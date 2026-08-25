Рахманін пояснив, чому голосував за призначення Хмари міністром оборони

Євгеній Хмара у Верховній Раді в день свого призначення міністром оборони, 19 серпня 2026 року (Фото: REUTERS)

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому голосував за призначення міністром оборони Євгенія Хмари.

В ефірі Radio NV Рахманін пояснив, що депутати опозиційних фракцій зазвичай не голосують за кадрові призначення, але під час активної фази дуже жорсткої і тривалої війни не можна залишати Міністерство оборони без міністра.

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«Це (голосування за призначення Євгенія Хмари міністром оборони — ред.) де-факто підтримка держави, підтримка Міністерства оборони в такий складний час», — зазначив нардеп.

Він додав, що в нього «немає жодних застережень» до Хмари і він був «ледь не ідеальним варіантом» для призначення на посаду міністра оборони, хоча йому поки що бракуватиме певних навичок, досвіду та знань.

Рахманін висловив сподівання, що Хмара швидко вчитиметься та швидко призначить власних заступників замість тих, які йому «залишилися у спадок» від його попередника Михайла Федорова.

«Частина [заступників] міністра [оборони, призначених Михайлом Федоровим], на моє глибоке переконання, не відповідають займаним посадам, тому що вони або слабко, або взагалі не розбираються в тих предметах, за які відповідають», — заявив нардеп.

19 серпня Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони. Хмара заявив, що звільнився із військової служби. Закон України Про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою.

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту. Наступного дня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони.