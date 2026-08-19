Хмара назвав три ключові пріоритети на посаді очільника Міноборони

Міністр оборони Євгеній Хмара під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його призначення окреслив три пріоритети на посаді. Серед них: перехоплення стратегічної ініціативи в усіх доменах війни, вчасне постачання зброї на фронт і прозорі процедури закупівлі, а також людський капітал.

«Маємо три ключових, рівноцінних за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи в усіх доменах війни: на землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі», — заявив Хмара під час виступу у парламенті.

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Він також наголосив на необхідності забезпечити швидкий обмін інформацією між фронтом і міністерством, щоб потреби військових оперативно враховувалися під час ухвалення рішень. За словами новопризначеного міністра, армія має отримувати необхідне озброєння у достатній кількості та вчасно, а закупівлі повинні відбуватися прозоро, без зайвої бюрократії та в інтересах фронту й оборони України. Він додав, що систему забезпечення планують адаптувати до темпів війни.

Крім цього, пріоритетом Хмара назвав «людський капітал, життя і здоров’я воїнів».

«Технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, щоб ризик для людини був зведений до мінімуму. Моє завдання — спілкуватись із захисниками безпосередньо. Чути командирів, чути воїнів, чути поранених. На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби», — наголосив він.

19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони. Він заявив, що звільнився із військової служби. Закон України Про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою.

18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Хмара брав участь у бойових та спеціальних операціях Служби безпеки України з початку війни, виконував завдання в Київській та Донецькій областях, керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний. Ще у 2016 році був нагороджений президентською відзнакою За участь в антитерористичній операції, у 2025-му — Хрестом бойових заслуг; є кавалером орденів За мужність III ступеня та Богдана Хмельницького III, II і I ступенів. У 2023 році отримав військове звання бригадного генерала, у 2024-му — генерал-майора.

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Хмара став 21-м міністром оборони незалежної України, дев’ятим від початку російсько-української війни у 2014 році та п’ятим від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. На цій посаді він замінив Михайла Федорова, який обіймав її з 14 січня до 16 липня 2026 року і став наймолодшим міністром оборони в історії України.