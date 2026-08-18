Євгеній Хмара може звільнитися з військової служби, щоб очолити Міністерство оборони України. Ймовірно, на момент голосування у Верховній Раді щодо його призначення, він уже матиме статус цивільного, повідомляє Українська правда 18 серпня з посиланням на джерела.

Наразі Хмара є чинним військовослужбовцем і має звання генерала. Раніше він не планував залишати службу, однак, за даними видання, в Офісі президента змогли переконати його ухвалити таке рішення.

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Водночас розглядали й альтернативний варіант — дозволити військовим обіймати посаду міністра оборони без звільнення зі служби. За інформацією журналістів, минулого тижня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія намагався просунути відповідні зміни до законодавства.

«Давид минулого тижня бігав із цією поправкою — хотіли змінити закон так, щоб військовий міг бути міністром оборони. Намагалися її кудись прилаштувати, але потім раптом усе якось затихло, і тепер уже ніхто ні про яку поправку не говорить», — розповів співрозмовник ЗМІ.

Крім того, за даними джерел УП, після призначення Хмари частина команди його попередника Михайла Федорова може залишити відомство та перейти разом із ним до інших проєктів. Через це новому очільнику МО доведеться формувати власний колектив.

18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Нардеп Ярослав Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євгеній Хмара «піде на голосування вже не у статусі військового».