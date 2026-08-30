У липні міністр оборони Євгеній Хмара зустрівся з колишнім очільником відомства Михайлом Федоровим і запропонував знайти формат спільної роботи. Відповіді від Федорова досі немає.

Про це Хмара розповів 29 серпня під час спілкування з журналістами, пише NV.

Так, на питання про можливе повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, Хмара зазначив, що вони мали одну зустріч у липні. На ній Хмара не пропонував Федорову конкретних посад, але запропонував знайти будь-яку модель чи формат для продовження спільної роботи над проєктами.

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Наразі зворотнього зв’язку від ексміністра оборони ще не було.

Водночас Хмара заявив, що прагне зберегти команду Міноборони, щоб забезпечити спадковість роботи та продовжити розпочаті проєкти.

За його словами, у міністерстві залишаються сильні фахівці. Їхнє завдання, наголосив він, — забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити напрями, що потребують додаткової уваги. Окремо Міноборони посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни, повідомив Хмара.

28 серпня Федоров заявив, що став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з питань оборонних інновацій. Вони вже обговорили розвиток дронів, автономних систем, ППО та екосистеми defense tech.

За його словами, Крозетто особисто запропонував йому долучитися до роботи як раднику. У цій ролі Федоров допомагатиме Італії розвивати сучасні оборонні технології, удосконалювати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів.

Про те, що Крозетто пропонував Федорову посаду радника, стало відомо в кінці липня. Міністр розповідав газеті La Repubblica, що зателефонував Федорову на наступний день після його звільнення. Той, за його словами, був розчулений пропозицією і сприйняв її як прояв поваги та дружби.

29 серпня у пресофісі Федорова запевнили, що його попередня посада міністра оборони не створює обмежень для того, аби він став радником.

14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд. З 16 липня в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський замінив Сирського на Михайла Драпатого, а з Федоровим мав кілька зустрічей та пропонував йому різні посади, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій та інші «формати подальшої роботи в команді на державу». Але сам Федоров заявив, що не погодиться на жодну посаду, окрім міністра оборони.