Суд арештував Єрмака з альтернативою застави у 140 млн грн

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак підозрюється у відмиванні коштів на будівництві Династії під Києвом (Фото: Сергій Окунєв / NV)

Вищий антикорупційний суд України у четвер, 14 травня, оголосив колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Про це свідчить трансляція засідання суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура уточнила, що у разі внесення застави Єрмак не зможе без дозволу суду виїжджати за межі Києва, повинен здати паспорти для виїзду за кордон, прибувати до детективів і суду, а також носити електронний браслет.

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Згідно з рішенням, підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Центр протидії корупції додає, що ексочільнику ОП заборонили спілкуватись з Олексієм Чернишовим, Тимуром Міндічем та низкою інших фігурантів справи.

Після засідання Єрмак заявив, що оскаржуватиме рішення суду про запобіжний захід. Він стверджує, що не має 140 млн грн, але є «багато знайомих і друзів», і він намагатиметься зібрати суму.

Єрмак також вчергове заперечив обвинувачення правоохоронців, заявивши, що процес «відбувався під тиском».

Прокурори просили для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.

13 травня ВАКС за результатами двох днів розгляду клопотання про запобіжний захід повідомив, що зачитає рішення 14 травня.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.

Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі). Йому загрожує ув’язнення терміном від 8 до 12 років.

Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

12 травня розпочалося судове засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу, 13 травня засідання продовжили частково у закритому режимі.