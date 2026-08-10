Суд пом’якшив запобіжний захід Єрмаку, дозволивши виїзд з Києва та області

Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак та його адвокат Ігор Фомін у суді (Фото: Сергій Окунєв/NV)

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 10 серпня, змінив запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, дозволивши йому пересуватися по низці областей України без погодження з детективом та судом, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту.

«Передумовою для звернення сторони захисту з таким клопотанням до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного», — повідомили у САП.

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Тепер Єрмак може виїжджати за межі Києва та області у наступні регіони: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську з можливістю транзиту через інші області.

Таку необхідність ексголова ОП пояснив своєю участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. Водночас прокурори зазначають, що раніше покладені обов’язки не перешкоджали реалізації проєкту, де Єрмак виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу.

Також захист просив зняти з підозрюваного обов’язок носити електронний браслет, але суддя відмовив, йдеться у повідомленні.

Справа Єрмака — що відомо

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» (йдеться про кооператив Династія). Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

18 травня ВАКС підтвердив, що за Єрмака внесли всю заставу. Ексголова ОП вийшов із СІЗО, але був зобов’язаний здати паспорти для виїзду за кордон, не покидати територію Києва та носити електронний браслет.