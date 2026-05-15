Контррозвідник, полковник СБУ Роман Червінський в інтерв'ю Radio NV - про підозру ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку і те, чому хоче бути свідком у його справі.

— Чому ви вирішили, що маєте відвідати засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку?

— Я сьогодні навіть подав клопотання про допит мене в якості свідка, бо 2019 року я одним із перших зрозумів, що ці люди прийшли будувати корупційну схему для заробляння коштів.

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Тим більше, я сьогодні бачу, що під час юридичної кваліфікації його дій, САП подає їх як відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Це злочин, який є так званим предикатним. Він не може бути доведений без основного злочину, без того злочину, який чітко доводить, що ті кошти, які Єрмак легалізував на будівництві своїх котеджів разом із президентом і оточенням, були здобуті злочинним шляхом.

Інфографіка: NV

Це основне, що має довести сьогодні прокуратура, щоби закінчити склад злочину Єрмаку.