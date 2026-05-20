Єрмак у 2019−2020 роках понад 10 разів літав до Москви через Білорусь. В ОП пояснили причини

20 травня, 11:49
Андрій Єрмак у Вищому антикорупційному суді у Києві (Фото: Сергій Окунєв / NV)

Андрій Єрмак у Вищому антикорупційному суді у Києві (Фото: Сергій Окунєв / NV)

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом 2019-2020 років близько 12 разів відвідував Білорусь. Про це заявив журналіст проєкту Слідство.Інфо Максим Савчук.

Він опублікував дати в'їзду та виїзду Єрмака з РБ протягом липня 2019 — липня 2020 року. За даними джерел журналіста, Єрмак також «блокував запровадження санкцій» щодо самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

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Радник Офісу президента Сергій Лещенко у відповідь написав, що у вказаний період Єрмак відповідав за контакти України з країною-агресором Росією, тому він часто літав до Москви через Мінськ.

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«У травні 2019 Єрмак був призначений помічником президента Зеленського, відповідальним за контакти з Росією. Його візаві був заступник глави адміністрації президента РФ Козак. Одним з результатів цього процесу стало звільнення Олега Сенцова у вересні 2019», — написав Лещенко у Telegram.

Він додав, що напряму з Києва до Москви міг літати лише підозрюваний у держзраді екснардеп Віктор Медведчук, якого Зеленський усунув від мирних переговорів після того, як став президентом.

У 2019−2020 роках переговори Києва з Москвою велися переважно щодо припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, а також транзиту російського газу до Європи. На цей період припадає, зокрема відновлення Нормандського формату та зустріч диктатора Володимира Путіна з Володимиром Зеленським у грудні 2019-го.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Андрій Єрмак Переговори з Росією Білорусь Володимир Зеленський

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