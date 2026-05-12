Суд взяв паузу. Засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжиться завтра о 12:00

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в легалізації коштів екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку о 12:00 в середу, 13 травня.

Суд оголосив перерву після виступу сторони обвинувачення, яка обґрунтувала клопотання про взяття Єрмака під варту з альтернативою застави в 180 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Прокуратура також планує представити частину матеріалів справи у закритій частині засідання.

Перерва була оголошена на прохання захисту підозрюваного, щоб мати час ознайомитися з матеріалами справи.

Очікується, що на засіданні в середу виступлять захист та сам Єрмак, прокуратура надасть додаткові матеріали, після чого суд ухвалить рішення щодо запобіжного заходу.

За словами адвоката Єрмака, сторона захисту отримала від слідства 16 томів матеріалів справи — у середньому по 250 сторінок у кожному томі - лише близько 3−4 годин перед засіданням. І тому представник колишнього глави ОП просить перенести судове засідання для вивчення справи, повідомив кореспондент NV Сергій Окунєв із зали суду.

Що відомо про справу Андрія Єрмака

Андрія Єрмака підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (стосується легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненої в особливо великому розмірі або організованою групою).

Прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави 180 млн грн, повідомили на брифінгу керівники НАБУ і САП.

Видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП 11 травня проводять слідчі дії з Андрієм Єрмаком.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

Сам Єрмак в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі Династія — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль».

Пізніше радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що у цій справі «поки що рано давати оцінки».

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12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

Йдеться про: колишнього віцепрем'єр-міністра України; бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.