Єрмак заявив, що виконав усі зобов’язання перед ВАКС, і показав електронний браслет на нозі — відео

Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що ніколи не переховувався від органів досудового розслідування і виконав усі зобов’язання, накладені на нього Вищим антикорупційним судом, а також показав електронний браслет на нозі.

Про це 21 травня повідомляє агентство Інтерфакс-Україна та Hromadske.

«На даний момент я виконав усі зобов’язання, які на мене наклав суд… Я ношу електронний браслет. Я хотів би також довести до вашого відома підтвердження того, що мною здані всі закордонні паспорти», — сказав Єрмак під час засідання Апеляційної палати ВАКС.

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Раніше 21 травня Єрмак заявив, що не зміг внести кошти на власну заставу, бо одразу після засідання ВАКС 15 травня поїхав до СІЗО.

«Я був готовий внести до 10 млн, але не мав фізично такої можливості, оскільки одразу після засідання поїхав у СІЗО», — зазначив ексглава ОП.

Справа Андрія Єрмака — головне

11 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — ідеться про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Інфографіка: NV

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечував, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

14 травня ВАКС обрав колишньому главі Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

15 травня керівник команди розслідувань Української правди (УП) Михайло Ткач, а також журналісти проєкту Радіо Свобода Схеми повідомили, що колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров вніс для застави для Єрмака 30 мільйонів гривень.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО, де перебував три дні, під заставу в 140 млн грн. Як повідомили джерела NV у ВАКС — заставу за нього внесли приблизно 300 фізичних і юросіб.