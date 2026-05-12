У САП вважають, що Єрмак забезпечував гроші на кооператив Династія, а Чернишов організував схему

Як вважає слідство, саме Андрій Єрмак забезпечував фінансування для реалізації плану побудови кооперативу Династія — «коштом злочинної організації бізнесмена Тимура Міндіча». (Фото: Сергій Окунєв/NV)

Слідство стверджує, що ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов у межах справи про кооператив Династія в Козині (Київська область) забезпечував конспірацію, а тодішній глава Офісу президента Андрій Єрмак — фінансування.

Про це 12 травня в межах засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку заявила прокурорка Спеціальної антикорупційної прокуратури, повідомили в Transparency International Ukraine.

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Причому, за версією слідства, саме Чернишов був імовірним організатором схеми.

«Його називали „шефом“», — заявила прокурорка САП.

Своєю чергою, як вважає слідство, саме Андрій Єрмак забезпечував фінансування для реалізації плану — «коштом злочинної організації бізнесмена Тимура Міндіча».

Судячи з долученого до справи як доказ САП чату з месенджера з архітектором проєкту Династія, саме Чернишов міг забезпечувати надання земельних ділянок, взаємодію між учасниками схеми, повідомили в Transparency International Ukraine.

Вартість тільки проєктування котеджного містечка Династія — $735 тисяч. При цьому з них резиденція R2, яка, за версією слідства, призначалася для Єрмака, мала коштувати $178 тисяч, цитує прокурорку САП Центр протидії корупції.

Справа кооперативу Династія: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. У НАБУ заявили, що антикорупційні органи викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — ідеться про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з імовірних учасників цієї групи. Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі, що передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі «Династія» — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

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Прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн, повідомили на брифінгу керівники НАБУ і САП.

Однак пізніше кореспондент NV Сергій Окунєв із зали суду повідомив, що 12 травня запобіжний захід для Єрмака ВАКС не обиратимуть — оскільки у сторони захисту не було часу на ознайомлення з 16 томами.

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі «Династія» — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль».

Пізніше радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що в цій справі «поки рано давати оцінки».

12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої в легалізації здобутого злочинним шляхом майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.