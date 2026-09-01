Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що у відомстві розглядають можливість запуску проєкту Прокурор+, щоб збирати скарги від військових на проєкт Андрія Єрмака Адвокат+.

Про це Клименко 31 серпня розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Є питання.

Голова САП згадав ситуацію перед зміною запобіжного заходу Єрмаку, коли до антикорупційних органів почали надходити звернення від командирів військових частин.

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За його словами, ці листи були схожими між собою та надходили одночасно до САП і НАБУ.

«Це були досить схожі листи. Вони приходили порційно — щодня по 3, по 4 листи паралельно і в САП, і в НАБУ. І ми розуміли, що це підготовка для того, щоб змінити запобіжний захід», — заявив Клименко.

Він зазначив, що саме після цього у САП почали обговорювати створення проєкту Прокурор+.

«Виношуємо таку ідею, аби військові, на яких тиснуть, аби вони звертались до Адвокат+, або стояли на оцих фотографіях з Адвокат+, могли поскаржитися нам, ми будемо гарантувати повну анонімність», — сказав керівник САП.

Після звільнення з Офісу президента Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність. До цього він не працював адвокатом із лютого 2020 року. Згодом він почав публікувати фотографії з військовими та відвідувати райони бойових дій.

У березні Єрмак очолив комітет Національної асоціації адвокатів України з питань захисту постраждалих від збройної агресії РФ. У квітні він зареєстрував громадську організацію Справедливість для України, яка, за його словами, мала займатися юридичною допомогою військовим, полоненим та їхнім родинам.

Пізніше з’явилася програма Адвокат+, що передбачає правничу допомогу військовослужбовцям. До неї долучилися низка військових підрозділів, зокрема корпус Хартія, що викликало суспільну дискусію.