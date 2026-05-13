«Йдеться про ряд ґрунтовних доказів». Яке покарання загрожує Єрмаку, якщо НАБУ і САП доведуть його провину, та що може їм завадити

Фахова юристка та представниця антикорупційного комітету Ради пояснили NV, які наслідки матимуть звинувачення слідчих для колишнього очільника ОП та чи чекатимуть вони Єрмака насправді.

Ввечері 12 травня Вищий антикорсуд почав визначати запобіжний захід Андрію Єрмаку, колись ледь не всесильному керівникові Офісу президента. Прокуратура попросила для підозрюваного обмеження у вигляді тримання під вартою із можливістю застави 180 млн грн. Проте сторона захисту зауважила, що в справі занадто багато матеріалів для швидкого рішення.

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А рівно за добу до того НАБУ та САП оголосили Єрмакові підозру, — за версією слідства, ексочільник Банкової міг бути учасником організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Мовою Кримінального кодексу — це частина 3 статті 209: легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.