Єрмак і «Вероніка феншуй»: у Зеленського заявили, що не займаються езотерикою

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що в Офісі президента не радяться з езотериками та астрологами .

Про це Литвин повідомив у коментарі журналістам у середу, 13 травня.

«Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в Офісі за увесь час не бачив. Езотерикою, нумерологією, феншуєм і так далі в Офісі не займаються», — сказав Дмитро Литвин у відповідь на запитання, чи знав президент України про ймовірні консультації ексочільника ОП Андрія Єрмака з астрологинею.

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Сам Андрій Єрмак теж заявив, що не спілкувався з ворожками — зокрема заперечив, що радився щодо призначення генерального прокурора.

12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк на засідання суду, де обирали запобіжний захід Єрмаку, заявила, що екскерівник ОП ймовірно був причетним до призначень певних людей на вищі державні посади низки осіб і обговорював це з контактом, підписаним в телефоні «Вероніка феншуй».

Журналісти проєкту Схеми з’ясували, що радницею Єрмака могла бути 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, яка називає себе «консультанткою з астрології». Для спілкування з Єрмаком «Вероніка феншуй» мала окремий телефон.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Зокрема вони заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» (йдеться про кооператив Династія).

Інфографіка: NV

Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи. Його ймовірні дії кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак заперечував, що має будинок у кооперативі Династія.

Керівники НАБУ і САП повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.

12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Андрію Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту.

13 травня ВАКС продовжив розгляд цього клопотання. Рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку мають оголосити вранці 14 травня.